Alejandro Fernández comparte emotivo video donde canta serenata a su nieta

El famoso cantante mexicano Alejandro Fernández conmueve las redes sociales cada vez que comparte momentos especiales junto a su familia, en especial con sus nietas.

En esta ocasión "El Potrillo" le dedicó una serenata a Mía Fernández, primogénita de su hijo Alex y Alexia Hernández.

"De estos momentos está hecha la vida", se lee en la descripción del video que cuenta con más de 100 mil me gustas y casi cuatro mil comentarios. La canción que le cantó a su nieta fue "Ódiame" de Julio Jaramillo.

Los seguidores, quienes disfrutan al ver cada uno de los videos que Alejandro comparte con sus nietas, no tardaron en reaccionar a la publicación.

"Me derrito", "Un abuelito que me cante así", "Imágenes pa' morir Esa cara preciosa de Mia mirándote y escuchando tu voz", "me va a dar un infarto, el abuelo más bello del planeta", "Lo que diera yo por tener un papá-abuelo así para mi hija", "que atenta te escucha es pa' comérsela", fueron de los tantos comentarios al intérprete de "Hoy tengo ganas de ti".

Tampoco faltaron las reacciones a lo bien que luce el abuelo de Mia.

"Eres el abuelito más guapo", "Ay Dios mío me derrito de amor que abuelo tan sexy", "Preciosa préstame un ratito a tu abuelito", "Morí de amor. Eres un bombón!", entre otros.