Britney Spears asegura que quizás no vuelve a los escenarios

Britney Spears no regresará a los escenarios. La artista que estuvo durante muchos años bajo la tutela de su padre publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que deja entender que podría no volver a los escenarios.

La intérprete de “Hold Me Closer” aseguró que las experiencias que ha tenido en el mundo artístico le hicieron tanto daño que quizás no vuelva a presentarse en vivo.

Esta artista que se caracterizado por sus escándalos, ha sido aclamada por sus seguidores quienes le han pedido una gira de conciertos para retomar su carrera artística tras los enfrentamientos legales de Britney Spears contra su familia.

Mediante su cuenta de Instagram, Spears recordó situaciones como las sesiones fotográficas editadas con retoque, la poca planeación de sus shows y la poca cantidad de bailarines contratados para sus conciertos.

Dichas situaciones provocaban la molestia de la cantante, debido a que se sentía en desacuerdo con las acciones que realizaba su ex tutor y padre Jamie Spears, durante las giras. “Quedé afectada de por vida y sí, estoy enojada y no, probablemente no volveré a actuar en los escenarios solo porque soy terca y haré lo que me plazca “, escribió la cantante.

“Desearía haber elegido las niñeras para mis hijos... Mis bailarines… No crees que mi confianza fuera mejor si pudiera haber elegido dónde vivía, comía, con quién hablaba por teléfono, salía y quién estaba en el escenario conmigo”, dijo.

También agregó que su feminidad fue despojada en ese momento, y que al parecer seguirá diciendo cosas que la gente que estuvo a su alrededor nunca se atrevió a decir.