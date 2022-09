Anuel dice que le han pagado a mujeres para que digan que están o han estado con él

En lo que va del año 2022 el exponente de música urbana Anuel AA, ha estado envuelto en varios líos especialmente de faldas, como se dice en buen dominicano. Por tal razón ha estado en boca de todos y hasta ha llegado a ser tendencia en las redes sociales.

Es por esto que el boricua tronó en Instagram en contra de las innumerables publicaciones que hacen tanto los medios de comunicación como los mismos usuarios de las redes sociales sobre él, su esposa, la dominicana Yailin la más viral; de su supuesta amante y de la mujer que dice haber tenido un hijo con el cantante. Ahh y hasta de la acusación por su ex de negligencia paternal.

En ese orden, manifestó que este año han tratado de todo para destruir su carrera, pero dejó bien claro que no podrán debido a que está bendecido por Dios.

Entre las tantas cosas que han hecho para supuestamente destruir la carrera de boricua, citó que la han pagado a mujeres que “no conoce” para que digan que tienen o han tenido alguna relación con él.

En un escrito que colgó en una “story” de su Instagram, indicó que también les han pagado a las “noticias” para que se mantengan atacándolo, inventándose “todo tipo de mentiras” como si él fuera el peor ser humano de este mundo.

“Por eso es que Dios me bendice como me bendice. Dios no deja al justo en vergüenza, eso lo dice hasta la biblia”, puntualizó.

Exhortó a todo el que “lo ataca” a que paren de mentirle al público, “o sigan mintiéndole… ya me da lo mismo”.

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante, advirtió que, si no han podido destruir su carrera este año “con tantas mentiras” y manipulación en su contra de sus seres queridos, no van a poder nunca.

“Hablen de cómo que todo lo que saco se pone #1 trending”, puntualizó el intérprete de temas como “Secreto”, “Adicto” y “Jeepeta”, al asegurar que en estos momentos tiene la calle prendida en fuego.

En lo que va de año Anuel ha sido el tema de conversación de muchos, ya sea por sus canciones o por su relación con “La más viral”, que también ha sonado que no va muy bien, de hecho, se ha especulado una posible separación.

También se ha hablado que supuestamente esa crisis tiene un nombre y apellido, la influencer colombiana Shaarza Moriel, quien en varios mensajes que ha colgado en Instagram ha dejado entre ver que entre el boricua y ella existe una relación amorosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/17/texto-whatsapp-image-2022-09-17-at-55436-pm-6fc8b3b2.jpeg