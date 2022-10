Actor dominicano Mario Peguero muestra su personaje en la serie de Netflix "The Blacklist"

Desde principio de octubre ya está disponible la temporada 9 de la serie de Netflix "The Blacklist", en la cual participa el actor y presentador dominicano Mario Peguero, quien da vida al personaje "Santiago".

El también presentador en la cadena Telemundo 47 en Nueva York, publicó en su cuenta de Instagram: "La temporada 9 de The Blacklist ya está en Netflix!!! Aquí les dejo unas cuantas fotos de Santiago, el personaje que interpreto en la misma. Siempre un placer trabajar para Raymond Reddington. Disfruten la serie!!!"

En enero del presente año, al ser entrevistado por Diario Libre, Peguero confesó: “Estar en The Blacklist es un gran paso para mí porque se trata de una de las series más vistas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto me ayuda mucho porque se trata del primer crédito que tengo dentro del mercado americano. Yo he hecho muchas cosas aquí para el mercado latino, en el que me siento muy bien, pero es el primer rol en un proyecto de esta magnitud”.