Amigos y acción: la foto de Halloween de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone

Como si pareciera el póster de una película de acción, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone posaron juntos en una fotografía cortando unas calabazas con grandes cuchillos.

Aunque no está lejos de la realidad que planeen algo juntos, los afamados actores son muy buenos amigos y la imagen no tiene fin de algún proyecto por el momento.

En otras ocasiones han compartido momentos en las redes sociales.

"Happy Halloween @TheSlyStallone", escribió el actor de Terminator (The Terminator) de 75 años.

Los coprotagonistas de la cinta The Expendables posaron uno al lado del otro sosteniendo enormes cuchillos cortando calabazas a poco menos de dos semanas para la tradicional celebración de Halloween.

Los íconos de las películas de acción se mostraron sonrientes.

"Mis actores favoritos de la infancia en una foto. Aunque falta Van Damme", "Como un niño que te vio en los años 80/90, la mayoría de los niños de hoy no tendrán idea de la increíble sensación que emite esta imagen", fueron parte de los comentarios de los fanáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/19/sylvester-stallone-arnold-schwarzenegger-posa-para-una-fotografia-e09263c1.jpg Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone han actuado en varias películas.

En la imagen, tomada desde un salón en lo que parece ser la casa de Arnold, dado a su foto de joven como fisiculturista y una estantería llena de premios, dan a entender que podrán usar toda su fuerza para romper las calabazas, como si imitaran algunos de sus personajes taquilleros.

Los fanáticos notaron algo que llamó la atención: usaron cuchillos similares en sus películas clásicas, Rambo de Stallone y Commando de Schwarzenegger.

Los dos viejos amigos también se juntaron a principios de mes cuando Stallone, de 76 años, participó en el evento benéfico de Schwarzenegger para After School All-Stars, indica la revista People.

"Felicitaciones a mi gran amigo @schwarzenegger que tuvo un evento benéfico increíblemente exitoso en beneficio de los niños THE AFTER SCHOOL ALLSTARS... ¡Aún me veo fuerte como un toro!".

Ambos lucieron sombreros de vaquero y disfrutando de cigarros.

Los dos se hicieron amigos después de aparecer juntos en películas como Escape Plan y The Expendables, pero su amistad no siempre fue fácil. Hubo una gran rivalidad entre las dos estrellas de acción de gran éxito en ese apogeo de los años 80.

"Estoy muy contento de haber arreglado nuestro desastre porque no era bonito", dijo el exgobernador de California en 2017 en el Beyond Fest en Los Ángeles, según SlashFilm.