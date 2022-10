Exponente urbano Onguito Wa ha protagonizado unos cinco accidentes de tránsito en dos años

El exponente urbano Onguito Wa vuelve a ser tendencia por protagonizar un accidente de tránsito, que en esta ocasión cobró la vida de una persona.

Elvis Manuel Santos Alcántara, nombre real del artista, ha estado involucrado en los últimos dos años en más de cinco accidentes de tránsito en el que personas han resultado heridas.

A propósito de los accidentes, Onguito Wa ha sido detenido y sancionado por las autoridades.

La madrugada de este sábado 29 de octubre el artista se vio involucrado en un accidente en el que murió el nacional haitiano Elma Avener, de 25 años.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el urbano dijo que se entregará a la justicia vía el Palacio de la Policía. “Buenas tardes, buenas tardes, yo les vengo a informar lo sucedido que paso en la Ovando con Duarte. Yo no soy víctima de eso, yo estaba con mi mujer atrás en mi guagua. La guagua impactó y yo salí corriendo, porque como dicen todos cuando choca una gente “fue Onguito”, pero como sea yo me voy a entregar a la justicia para que vean que no fui yo”.

A continuación, compartimos una lista con algunos de los accidentes en los que ha estado involucrado Elvis Manuel Santos Alcántara en los últimos años.

En febrero de 2022, el intérprete de música urbana tuvo un accidente en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional, donde impactó una yipeta y emprendió la huida.

, de este hecho no se reportaron heridos. En 2020, Elvis Manuel Santos Alcántara, nombre de pila del urbano, se vio envuelto en otro accidente de tránsito junto a Rochy RD.