Niurka Marcos confirma ruptura con Juan Vidal: "Es una persona tóxica"

Luego de rumores y especulaciones, Niurka Marcos confirmó que su relación con Juan Vidal llegó a su fin. A poco más de un mes de anunciar su compromiso, la pareja terminó su noviazgo, el cual inició tras coincidir en el reality show de Telemundo “La casa de los famosos 2”.

La propia vedette cubana fue quien confirmó la ruptura y hasta el motivo al ser abordada por periodistas del programa de entretenimiento “Venga la alegría” mientras se encontraba en un aeropuerto. La controversial actriz habló sin tapujos de lo que opina sobre el actor dominicano, llegando a compararlo con un papel higiénico.

“Es como el papel sanitario, que si lo gastas de c*gada en c*gada se gasta”, refirió. “Ya terminé con Juan. Puedo citar algo que él mismo me dijo: 'Perdóname, mi amor. Reconozco que soy una m*erda para las relaciones'. Entonces eso hizo que yo no me lo tomara personal. Porque así lo fue conmigo, lo fue con Cynthia (Klitbo), con la otra, con la otra y hasta con la mamá de la niña”, continuó.

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación!

Marcos definió a su ahora expareja como una persona muy tóxica. Sin embargo, aseguró que le dolió terminar la relación, pues a pesar de todo le tiene aprecio. “Me voy triste… Lo amo, pero prefiero quitármelo de arriba porque es una persona tóxica”, dijo.

Tras la pregunta de uno de los paparazis sobre reconciliación, aseguró que no existe posibilidad. “Es una persona que literalmente patea su suerte”, confesó. “Conocí a un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro. Un hombre que él mismo reconoce que es una m*erda para las relaciones”.

La relación entre Niurka Marcos y Juan Vidal duró apenas cinco meses. A finales de septiembre de este año, la pareja dio a conocer su compromiso tras un viaje a Perú. “Me regaló esta pulsera y se puso su anillo que es obviamente a juego de la pulsera, lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Picchu”, dijo en ese momento la famosa vedette.