La familia de Amaia Montero actualiza sobre su estado de salud

Ya ha pasado un mes desde que Amaia Montero publicó en sus redes sociales la alarmante foto a blanco y negro en la que lucía desmejorada. En medio de las preocupaciones de los fanáticos por su estado de salud, en ese momento la hermana mayor de la cantante, Idoia Montero, se limitó a decir que esta no se encontraba bien y pedir respeto.

Ahora han surgido más detalles de cómo se encuentra la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Tal y como refiere una persona cercana a la cantante de 46 años al medio El Español, ella "está bien" y centrada en su trabajo, deseando volver a los escenarios. "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien", afirma la fuente.

Aunque no especificó lo que le sucede a la intérprete de temas como “La playa” o “Muñeca de trapo”, la persona aseguró que Amaia es "muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No solo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre".

Fue en febrero de 2009 cuando José Montero perdió la vida luego de años batallando contra una enfermedad. Aunque hace 13 años del fallecimiento, la cantante todavía no logra superarlo del todo, como ella misma ha reconocido en entrevistas. La pérdida de su padre coincidió con la separación del grupo La Oreja de Van Gogh, lo que habría agravado la situación.

En estos momentos la preocupación de la familia es que la madre de Amaia viva lo más alejada y protegida de las informaciones que se publican sobre su famosa hija. Esa sería la razón por la que la artista no quiere dar entrevistas ni explicaciones sobre lo que le pasa y prefiere seguir manteniéndose bajo perfil.

Sobre su vida amorosa, la fuente aseguró a El Español que la situación de Amaia no tiene nada que ver con una pareja. “Contrariamente a lo que se dice, ella ha tenido mucha suerte en el amor. Ha tenido grandes amores que no se han conocido…”, refirió. En ese sentido aclaró que la cantante está soltera.