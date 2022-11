Jennifer López sobre su ruptura con Ben Affleck hace 20 años: “Sentí que iba a morir”

Jennifer López parece estar más enamorada que nunca de Ben Affleck. 20 años después de haber roto su compromiso, la pareja se dio otra oportunidad, tuvo una boda intima en Las Vegas y una romántica luna de miel en París.

La decisión de terminar la relación la primera vez, en 2004, fue de Ben, quien en ese momento no se sentía preparado para lidiar con la “excesiva atención de los medios” en torno a su actual esposa. Hasta ahora, la actriz y cantante no se había sincerado sobre cómo se sintió tras la ruptura.

En una entrevista con Zane Lowe, de Apple Music, con motivo del próximo lanzamiento de su álbum “This is me… now”, JLo recordó el momento en el que se enamoró de quien define como el amor de su vida hace 20 años. Ella estaba trabajando en su álbum “This is me… Then” en el que incluyó la canción “Dear Ben”, donde cuenta todo sobre su flechazo por el actor.

Una vez terminó la relación, la Diva del Bronx no se atrevía a interpretar las canciones que le dedicó por lo difícil que fue para ella asimilarlo. “Fue muy doloroso después de que rompimos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue el mayor desamor de mi vida, y sinceramente sentí que iba a morir”, reveló.

Fue tanto así que después de esa separación no pudo hacer música de la misma manera. “Me metió en una espiral durante los siguientes 18 años, en los que simplemente no pude hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, el más [feliz], nunca ocurriría en el final de Hollywood”, refirió.

La intérprete de “Let's Get Loud” contó que Ben estuvo al tanto de que ella no cantaba las canciones relacionadas a su historia de amor. Él ama ese álbum. Le encanta esa música. Se sabe todas las letras. Es gracioso porque cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, él decía: ‘Nunca interpretaste las canciones. Nunca lo hiciste. Me alegra’”, agregó.

Su nuevo disco, “This is Me… Now”, es una reflexión de una mujer y devotamente enamorada de la persona con la que quiere estar para siempre. “Así es como me siento, esto es lo que soy. Amo a esta persona con todo mi corazón”.