Francisca presume su cabello afro en Instagram y narra cómo ha vivido la transición

"Me estoy disfrutando mucho proceso de la transición. ¿Díganme si no está coqueto este afrito?". Este es parte del mensaje con el que, Francisca ha querido mostrar cómo ha evolucionado su cabello natural, desde el día que tomó la decisión de cortárselo durante la emisión en vivo del programa Despierta América.

Junto a collage de foto la dominicana reveló que las fotos las tomó en el camerino antes de definir los rizos para salir al show. "Me di cuenta que va creciendo bastante rápido el cabello", señaló emocionada.

En una entrevista con People en español, la presentadora de televisión también reveló todo lo que ha pasado luego de ese momento y cómo se ha sentido al respecto.

“Me siento muy cómoda, de verdad que me sorprendió porque yo pensé que el proceso de dejar crecer mi cabello iba a ser difícil, como adaptarte a tener este cortito de pelo, pero no. Me siento bien, me siento cómoda”, contó a la revista digital.

“Tengo mucho que aprender, pero no estoy como abrumada, sino como emocionada. Loca ya por ver mi cabello como largo, conocerlo como realmente es. De verdad que se siente increíble, por lo menos yo me siento feliz y muy pero muy bonita con este cabello”, agregó.

La también actriz reveló los consejos que recibe para cuidar su cabellera en esta etapa de transición. "El consejo que más he recibido es que tenga paciencia, porque este es un camino largo. Pero les confieso que, aunque estoy en la parte de conocer mi cabello, encontrar el producto adecuado para que crezca sano y fuerte, entenderlo y algunas cositas más, me estoy disfrutando mucho proceso de la transición".

Al igual que Francisca muchas niñas en República Dominicana crecieron con la idea de que, "su cabello era malo", "feo", "malacata". Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy los estándares son otros. Muchas de esas niñas que no se consideraban atractivas hoy triunfan en grandes pasarelas del mundo de la moda.

Consciente de esto, la talentosa presentadora de televisión y actriz ha tomado una decisión radical. "Cortar de raíz" esas inseguridades y "hacer las paces con su niña interior".

A principios de mes, rodeada de sus compañeros en el estudio, Francisca decidió enfrentar lo que para ella ha sido su trauma más grande desde pequeña, cuando en su natal azua recibía todo tipo de burlas por tener "el pelo malo", como le decían, refiriéndose al cabello afro o rizado.

“Quiero compartir con ustedes algo personal, que me sale de mi corazón, yo quiero hacer las paces con mi niña interior “, comenzó diciendo, asegurando que le quería reafirmar aquello que siempre le negó, que supiera que es hermosa en todas sus versiones.

“Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo ‘”, siguió contando sin poder evitar la emoción.

Y mientras hacía su relato, se iba soltando el cabello, ese que lleva días mostrándolo recogido, aquellos en los que no usa pelucas de diferentes largos, pero siempre en el prototipo de lo que vemos en la televisión, sobre todo hispana.