Amaia Montero reaparece tras imagen con la que preocupó a sus fans

Amaia Montero es una de las cantantes más queridas de España y su estado de salud ha tenido a todos sus fans con el alma en vilo después de que publicase una preocupante fotografía el pasado mes de octubre que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible problema de salud.

Ahora, y como reseña el medio español EGOS, después de haber sido dada de alta de la clínica en la que ha estado ingresada y estar recuperándose en su casa, la artista ha concedido unas declaraciones al programa de farándula "Socialité" y ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos, señalando que se siente muy agradecida por por todas las muestras de cariño que ha recibido desde que salió a la luz que estaba atravesando por un momento delicado de salud.

“Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, en estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo” declaraba al programa de Mediaset.



“Que la gente me quiera tanto que me llega al corazón” relataba emocionada, haciendo hincapié en todo el amor que ha sentido este tiempo no solo por sus fans, sino por todo el mundo, independientemente de ser seguidor o no de su música y su carrera. Ahora está centrada en su recuperación y no puede poner fecha de vuelta a los escenarios. “Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta” afirmaba.



El pasado mes de octubre publicó una fotografía titulada con la frase que hizo saltar todas las alarmas de que podría estar pasando por una mala época: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sirve la vida?”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/28/un-par-de-personas-posando-para-una-foto-0b954842.jpg La imagen con la que Amaia Montero preocupó a sus fans tras publicarla en Instagram. (FUENTE EXTERNA)

Desde entonces, todos los ojos han estado puestos en saber más sobre cómo evolucionaba la cantante después de su ingreso. Su hermana desveló en ‘Espejo Público’ que se encontraba mejor, tranquilizando a sus seguidores. Aún así, Amaia Montero está deseando que se publique su nuevo álbum y tiene toda la ilusión puesta en ese proyecto. “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien” declaraba una fuente cercana a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

El presentador español Kiko Hernández dio a conocer un menaje que Montero le pidió que compartiera con el público, ya que pese a que se encuentra más tranquila, aseguró que no se sentía preparada para conversar con la prensa, la que consideró que se había extralimitado con su familia, todo por el deseo de conocer qué había ocurrido con ella.

Y aunque la cantante –a través de Hernández- confió que se encuentra mejor, también expresó que su regreso a la música tardará un poco más, pues quiere restablecerse por completo, pero alimentó las esperanzas de sus fans, asegurando que el momento en que decida regresar, será con la mayor de las fortalezas.”Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo”, prometió.