La polémica reacción de los hijos de Mario Vargas Llosa a su ruptura con Isabel Preysler

La ruptura entre Isabel Preysler (71 años), madre de Enrique Iglesias y el escritor peruano Mario Vargas Llosa (86 años), tomó por sorpesa a los seguidores de este tipo de noticias.

La filipina, considerada por la prensa española como reina de corazones, fue quien confirmó su separación "definitiva" del Premio Nobel de Literatura en unas escuetas declaraciones a la revista ¡Hola!, publicación que apuntaba a los celos infundados por parte del escritor como uno de los principales motivos de la ruptura.

Mientras aseguran que tanto Isabel Preysler, quien según la prensa,puso rumbo a Miami este martes, como Mario Vargas Llosa estarían con el "corazón roto".

Prensa extranjera señala que el peruano también habría salido de España y se encontaría en República Dominicana, donde tiene una propiedad de veraneo.

Punta Cana es uno de los lugares en los que Mario Vargas Llosa ha invertido en vivienda. Porque es aquí donde se hizo con una casa de verano en la que disfrutar del buen tiempo, de momentos familiares y de desconexión.

Los tres hijos del escritor conocieron la noticia hace algunos días. Fue el propio Mario el encargado de comunicárselo en un encuentro informal en Madrid. Álvaro, Morgana y Gonzalo recibieron la noticia con "alivio" y mucha "felicidad". Y es que con el adiós a Isabel, aseguran que al fin "han recuperado a su padre", ha confesado una persona muy cercana a la familia a la revista Semana.

Según el medio español Lectura, no es ningún secreto que Álvaro, Morgana y Gonzalo nunca vieron con buenos ojos el noviazgo de su padre con Isabel, hasta el punto de que la señalaron como la culpable del fin del matrimonio de sus padres. Esa relación fue "fruto de una infidelidad", llegó a decir Gonzalo. Ahora, laruptura de la pareja después de 8 años juntos les ha devuelto la calma, y no pueden estar más felices. "No la soportaban (...) La querían lejos de su padre", ha asegurado la fuente a la mencionada publicación.

Exesposa del escritor feliz en República Dominicana

Además de sus hijos, una de las reacciones más esperadas era la de Patricia Llosa, exmujer del escritor. Aunque su separación no fue nada fácil, después de tanto tiempo parece que la mujer que compartió más de 50 años al lado de Mario ya está a otras cosas.

La periodista Pilar Vidal se ponía en contacto con ella y con muy buen talante aseguraba que no pensaba pronunciarse al respecto: "Estoy feliz en República Dominicana, hace un tiempo estupendo", declaraciones con las que confirma que se encuentra en un gran momento y no quiere saber nada de su exmarido. "Ahora es una alegre divorciada", apuntan medios españoles.