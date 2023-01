Myrka Dellanos, jurado de Miss Universo, aclara elección de ganadora

La canción de Shakira y la elección de la ganadora de Miss Universo son los temas que marcan la pauta informativa en farándula, provocando reacciones muy reacias.

Centrándonos en el concurso de belleza, la elección el pasado sábado de Miss USA, R'Bonney Gabriel, como la nueva Miss Universo generó un sinfín de reacciones y críticas en las redes sociales.

Como reseña People en español, fueron muchas las personalidades que mostraron públicamente su desacuerdo con lo sucedido en el certamen de belleza.

Una de las opiniones que más resonó en los medios de comunicación fue la de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien fuera jueza del certamen en el pasado.

"El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas", llegó a expresar Arrarás.

Myrka Dellanos, quien este año formó parte del Comité de Selección que se encargó de elegir a la nueva reina del certamen, hizo frente este lunes en su programa La mesa caliente (Telemundo) a la polémica que suscitó la elección de Miss USA como la flamante Miss Universo.

"Yo creo que todo el mundo sabe que estamos en otra era, hay una nueva dueña de Miss Universo. María Celeste fue jurado en el 2003, en el 2006. Ha pasado mucho tiempo y […] siempre hay una progresión, los años continúan. Estamos ya en el 2023 y las cosas han cambiado", comenzó compartiendo la copresentadora del programa de entretenimiento de Telemundo.

"Lamentablemente tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral. Y nos dijeron, a mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya, lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar enfrente de la ONU a hablar acerca de ciertos temas que les conciernen, ser una mujer que ya le sirve a la comunidad, ser una persona que tiene elegancia, ser una persona que puede conversar…", explicó la también periodista, quien quiso añadir que "todas las latinas tenían esos requisitos" y "pudiesen haber sido Miss Universo".

Agregó: "Recordemos que en las primeras 16 finalistas había 6 latinas y yo fui la única jueza. Aunque no puedo hablar exactamente acerca de mi voto, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones de qué forma pude o no pude haber votado yo en ese momento".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/maria-celeste-arraras-myrka-dellanos-posa-para-una-fotografia-d0d1189e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/maria-celeste-arraras-myrka-dellanos-posa-para-una-fotografia-d0d1189e.jpg María Celeste Arrarás y Mirka Dellanos. (FUENTE EXTERNA)

Myrka también aprovechó la ocasión para dejar claro que "a mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado". "Es algo que te piden que hagas y uno lo hace por el prestigio y también porque yo quería que nuestras latinas tuvieran voz y voto, por eso es que yo estaba ahí y honrada de ser parte de esto".

María Celeste Arrarás responde críticas recibidas en programa de Telemundo

Numerosos programas de televisión se hicieron eco este lunes de su comentario, entre ellos el show En casa con Telemundo que conducen Ana Jurka y Carlos Adyan.

La manera en la que abordaron el tema no agradó a la extitular de Al rojo vivo.

"Estoy sorprendida tras escuchar que en el show En casa con Telemundo me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo", expresó la extitular del programa Al rojo vivo (Telemundo) este lunes desde su perfil de Instagram.

Agregó: "Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo".

No criticó a Myrka Dellanos

"No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera", se encargó de dejar claro María Celeste.

"Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo, por eso dije claramente 'No quiero insinuar de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores'", agregó.

"Por último me acusaron de haber sido jueza durante otras administraciones del certamen y que por eso 'no entendí' las nuevas reglas y esta polémica decisión. Es posible que haya nuevas reglas -cierto- pero nadie me va a convencer de que este certamen no ha sido siempre para escoger a la más bella del grupo. El día en que eso cambie creo que sería justo que se le deje eso bien claro al público para que decida si quiere o no seguir sintonizando ese evento".