Frederik Oldenburg confirma que tiene una relación con Carmen Villalobos

Los rumores que surgieron sobre si la actriz Carmen Villalobos tiene pareja, han llegado a su final y es que Frederik Oldenburg, reconocido presentador de Telemundo, confirmó su relación durante la transmisión del programa Hoy día.

“Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí. Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, indicó inicialmente Oldenburg, que aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su enamorada: “Un beso, te veo dentro de poco, bella, hermosa, te amo”, manifestó el comunicador venezolano.

El presentador de Exatlon USA reveló que la actriz de Café con Aroma de Mujer ya conoció a su familia y que pasaron juntos el Fin de Año y que recibieron el 2023 en República Dominicana.

“Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos... Mi familia que llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó. Pasé un 30 de diciembre increíble, 31 de diciembre, primero de enero, aparte esos días se frenaron las grabaciones, pudimos estar libres, compartimos todo. La verdad que fue increíble”, indicó Frederik.

Además, contó cómo surgió todo y confesó que el mes de diciembre fue crucial para formalizar su relación, por lo cual es para él muy especial, ya que tuvieron tiempo de compartir y conocerse mejor.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada (de Exatlón) y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, expresó sonriente a sus colegas de trabajo Jessica Carrillo y Lourdes Stephen.