Todas las parejas que han tenido Kendall Jenner y Bad Bunny

Al parecer, los rumores eran ciertos: Kendall Jenner y Bad Bunny tienen una relación. Luego de que en febrero empezara el runrún sobre un posible amorío entre el cantante y la modelo, nuevas imágenes en las que se ven muy cariñosos luego de una cita en West Hollywood, confirmarían que allí hay algo más que amistad.



Si algo tienen en común ambos es que siempre han sido muy reservados con sus relaciones románticas, a pesar de ser celebridades a las que los medios no le pierden pie ni pisada. A ella, por sus mediáticas hermanas (el clan Kardashian-Jenner) y por ser la modelo mejor pagada del mundo, y a él por ser el artista de habla hispana más escuchado de Spotify a nivel mundial.

A continuación, el historial de citas que hasta ahora se le ha conocido a Kendall y a Bad Bunny.

Kendall Jenner

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/harry-styles-y-otro-posando-para-una-foto-3fcff25c.jpg

Harry Styles

En el año 2014 se habló de un romance con el entonces integrante de One Direction, Harry Styles. Ambos estaban en un buen momento en sus carreras profesionales, por lo que el internet enloqueció cuando salieron a la luz fotos de ellos besándose en un yate. Ninguno de los dos confirmó o desmintió si hubo un romance, sin embargo, Khloe, hermana de Kendall, aseguró en una entrevista que sí anduvieron.

La pareja habría quedado en buenos términos, por lo que hoy son muy buenos amigos. Incluso, después de eso, se les ha visto compartiendo juntos.

Jordan Clarkson

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/una-pareja-posando-para-una-foto-21927f7d.jpg

Kendall y el jugador de la NBA se conocieron en 2016, durante una fiesta posterior a los American Music Awards organizada por el rapero Drake. Según presentes, ellos se pasaron toda la noche juntos, bailando y coqueteando.

A$ap Rocky

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/asap-rocky-y-otro-posando-en-la-calle-ed3e8864.jpg

Habrían estado juntos entre 2016 y 2017. Para muchos la relación no era de sorprender, ya que a ambos los unía su pasión por la moda. Los dos fueron vistos en Coachella en abril de 2017, donde, según fuentes, eran súper acogedores y cercanos. La relación llegó a su fin porque estaban demasiado ocupados el uno para el otro.

Blake Griffin

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/un-grupo-de-personas-junto-a-un-hombre-2a4c25ac.jpg

Kendall y Blake comenzaron a salir en el verano de 2017. En ese entonces la revista Vogue informó que la socialité estaba muy contenta con el trato que recibía de “alguien especial”. Sin embargo, no duraron mucho juntos. Ocho meses más tarde, en mayo de 2018, rompieron.

Ben Simmons

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/ben-simmons-con-un-microfono-en-la-mano-cbadba55.jpg

En 2018 ambos fueron de vacaciones junto a Khloe Kardashian y Tristan Thompson. Se dice que llevaban una buena relación e incluso ella fue a verla jugar en numerosas ocasiones a Philadelphia.

Devin Booker

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-621cbf99.jpg

Es el último jugador de la NBA al que se le ha vinculado. Tras un año saliendo, Kendall confirmó su relación con el deportista en el especial de reunión de Keeping Up With the Kardashian en 2021. La pareja habría puesto fin a la relación el pasado junio, luego de dos años saliendo.

Bad Bunny

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/un-par-de-personas-con-lentes-9b860fb1.jpg

Carliz de la Cruz

La primera novia de Bad Bunny fue la puertorriqueña Carliz de la Cruz. Se conocieron cuando todavía estaban en la escuela y llegaron a trabajar juntos en un supermercado. Iniciaron su relación en 2011 y terminaron en 2017. Se dice que la pareja estuvo a punto de casarse.

Gabriela Berlingeri

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/una-pareja-posando-para-una-foto-8e3abddb.jpg

Poco después de separarse de Carliz, el cantante conoció a Gabriela en una cena con su padre y su hermano en un restaurante de Puerto Rico. A partir de ese día se mantuvieron en contacto hasta que en 2020 decidieron iniciar una relación. Finalmente se separaron en 2022.