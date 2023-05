Dayanara Torres y Marc Anthony celebran graduación de su hijo mayor Christian

Cristian Muñiz, el hijo mayor de la exMiss Universo Dayanara Torres y el cantante Marc Anthony, se graduó de la universidad.

El talentoso artista visual de 22 años y primogénito de la expareja presumió de su diploma con una toga y birrete color rojo al graduarse de diseño en en la Escuela de Diseño y Arte Parsons, en la ciudad de Nueva York.

Sus padres compartieron este feliz momento cada uno en sus redes sociales.

"Demasiadas emociones. Mi 'Kitian' (como le dice de cariño). ¡Lo hiciste! ¡Todo lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes", escribió Dayanara.

La modelo alabó el talento de su hijo mayor y le aseguró que puede conquistar el mundo. "Tu talento está más allá de las palabras... ¡Tienes todo y el mundo es tuyo!".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/19/dayanara-torres-y-su-hijo-graduacion-26decc02.jpg Christian Muñiz y su madre Dayanara Torres. (INSTAGRAM @DAYANARATORRESPR)

El intérprete de "Vivir mi vida" grabó un video del momento en que recibía su diploma. En una foto posaron juntos Marc, Dayanara y sus hijos Christian y Ryan, todos felices.

"cris_muniz_torres amo a mis hijos hasta la luna y de regreso y podemos celebrarte hoy", escribió el salsero.

Parsons The New School for Design, también llamada Parsons School of Design o simplemente Parsons, es una escuela de arte y diseño de la universidad The New School en la ciudad de Nueva York.

Cristian Muñiz es egresado de la Escuela de Diseño de Parsons y para perseguir su sueño de convertirse en artista visual, el joven tuvo que abandonar el hogar, refiere Univision.

Fue en el 2019 que Torres presumió en sus redes sociales que su hijo mayor había sido aceptado en las cuatro universidades a las que aplicó y dos de ellas le ofrecían una beca por mérito. Aunque no mencionó a Parsons esta pudo estar en la lista.

Desde antes de graduarse, Cristian Muñiz ya ha dado muestra de su talento: su portafolio se compone de ilustraciones digitales que rinden tributo a sus personajes favoritos y algunas creaciones propias, indica Univision.

En marzo pasado, presentó su propia rendición de Cthulhu en una exposición de su universidad. Y en los Latin American Music Awards 2023 sus ilustraciones fueron proyectadas durante la actuación de la cantante Young Miko.