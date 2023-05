Lápiz Conciente se solidariza con el Dotol Nastra: "Le pido a mi gente que tengan más empatía"

El rapero dominicano Lápiz Conciente se solidarizó este jueves con el comunicador e influencer el Dotol Nastra, luego del apresamiento de su hijo Wesly Vicent Carmona Corcino, alias 'El Dotolcito, de 18 años, que está acusado por el Ministerio Público de cometer, junto a otras personas, un asalto que degeneró en el homicidio del joven de 19 años Joshua Omar Fernández.

Tanto Lápiz como el Dotol Nastra fueron una vez cercanos, pero hoy son enemigos públicos, o al menos mediáticamente. Pero el intérprete de "911" dejó las diferencias atrás y escribió un mensaje en sus redes sociales dirigido a Vincent Carmona, nombre de pila del Dotol Nastra.

"Me han hecho viral con este lamentable hecho y solo quiero decirle a este compatriota que como padre me solidarizo con su causa y que no soy un farandulero dizque para estar contento ni para coger dizque gloria con declaraciones (esa entrevista es vieja) YO SOY UN TIGUERE ANTES DE SER UN ARTISTA y por ende le pido a mi gente que tengan más empatía ... aunque ellos no la tengan se que la van a comenzar a tener??", fueron las palabras del denominado "El papá del rap".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/lapiz-conciente-dotol-nastra-historia-de-instagram-b46c8a98.jpg El mensaje del rapero Lápiz Conciente para el Dotol Nastra. (INSTAGRAM @LAPIZCONCIENTE)

El cantante y compositor dominicano dio las declaraciones luego de que circulara un fragmento de una entrevista con el comunicador Brea Frank del 25 de diciembre del 2021, por el que algunos refirieron que se trataba del caso reciente, pero obviamente, por la fecha, Lápiz habló de la sociedad en general.

"Deteriorar constantemente la sociedad hace que en algún momento la delincuencia toque tu puerta. No importa donde tú vivas, tú puedes vivir en Cap Cana, en lo más encumbrado de Piantini, la delincuencia va a tocar tu puerta y te va a preguntar", fue la declaración de Lápiz en 2021.

Caso Joshua Fernández

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el joven Wesly y/o Wesley Vicent Carmona Corcino, alias 'El Dotolcito', imputado de cometer junto a otras personas un asalto que degeneró en la muerte de Joshua Fernández.

De acuerdo con el documento de solicitud de la medida de coerción, Carmona Corcino "no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga".

Añade que "tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando".

Según el órgano persecutor, 'El Dotolcito' fue quien mandó a lavar y ocultar el vehículo en que se desplazaban la madrugada de los hechos, el 16 de abril de este año.

El expediente acusatorio cita que él fue quien llamó en varias ocasiones al taxista (conductor del vehículo) Danil Ramírez Santana para que les llevara a la discoteca Bar Kiss, donde estaba, a los nombrados Chiquito (Alison de Jesús Pérez Mejía) y Luis, el primero de los cuales se entregó a las autoridades y el otro está prófugo.