Clarissa Molina habla de la ruptura con Vicente Saavedra: "Él siempre va a poder contar conmigo"

La presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina habló sobre la ruptura con el productor y mánager puertorriqueño Vicente Saavedra, siendo la primera vez que tocó el tema para la televisión hispana durante la emisión de "El gordo y la flaca".

Dijo que las cosas se manejan en pareja y estaban tratando todo bajo perfil hasta que anunciaron el fin del noviazgo.

"Al final del día, Rauli, Lili, tu conociste mi relación. Yo fui super feliz con Vicente. La verdad es que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón; atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con ustedes y los fanáticos también", manifestó la ex Nuestra Belleza Latina.

Agregó: "Los momentos que realmente me llevo son los que donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo. Yo conocí un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos y nada, Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase".

Finalizó diciendo que "él siempre va a poder contar conmigo" y que hubo un amor de pareja, pero ahora mismo hay un amor de familia.

"Yo sé que vamos a estar ahí siempre en contacto. Eso es segurísimo".

Clarissa ofreció las declaraciones en las que habla maravillas de su expareja desde una transmisión en vivo desde la Plaza España, en la Ciudad Colonial.

La modelo se encuentra en el país grabando una nueva película de Caribbean Cinemas donde hace el personaje de Mara.

Fue la propia presentadora que anunció la semana pasada el fin de su compromiso con Saavedra tras varios meses de rumores de que la relación había terminado.

A más de un año de comprometerse, Molina, en un breve comunicado en sus historias de Instagram, pidió privacidad en este momento.

"Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema", escribió.

De su lado, Saavedra, quien es mánager del cantante Ozuna, utilizó sus historias de Instagram para enviar otro mensaje mediante una frase del emprendedor José Galindez, que habla del progreso y de seguir hacia adelante.

"Seguir hacia adelante a veces implica: frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres. Pase lo que pase, progresa", lee el escrito.

Según el programa boricua "Lo sé todo", una de las razones de la ruptura que manejan algunas fuentes es que supuestamente "él esperaba más apoyo de su pareja".

Esto, luego de que fuera interrogado por el caso del asesinato del artista gay boricua Kevin Fret en 2019 y que, por la falta de apoyo, Vicente alegadamente habría terminado la relación con la actriz.

Más detalles de la ruptura

El 7 de enero de este 2023 era la fecha de la boda de Clarissa y Vicente en República Dominicana, donde iniciaron su romance, pero se canceló. En diciembre los rumores de cancelación y separación con el empresario también estaban circulando.

Al hablar en ese momento del tema, Molina, durante la entrega de "El gordo y la flaca" de Univision, programa en el que trabaja, utilizó el término de que "pospusieron" el enlace.

"Yo estoy bien, estamos juntos, tampoco es lo que dicen que estamos separados", afirmó la exNuestra Belleza Latina.

Agregó: "Estamos ahí en el proceso, disfrutando cada día, que salga la boda de nuestros sueños".

La información de que no habrá boda en enero la dio a conocer el programa de farándula puertorriqueño "Lo sé todo".

El periodista Fernán Vélez (El Nalgorazzi) reveló que los invitados fueron contactados e informados en torno al estado de la ceremonia que se realizaría a principios de enero en Punta Cana, República Dominicana.

Fue en septiembre del 2021 cuando Clarissa Molina reveló en 'El gordo y la flaca' que tenía novio y hasta le había dado anillo de promesa. Luego llegó el de compromiso en marzo del 2022, la presentación pública, mudarse juntos y los planes de boda.