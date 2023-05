La Ross María llora en video por la "situación difícil" que atraviesa y pide orar por ella

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.

La cantante urbana dominicana La Ross María se mostró vulnerable en un video colgado en sus redes sociales.

Expresó que está atravesando una "situación difícil" y pidió orar por ella.

"Tengo muchos días tratando de hacer un live para pedirle a ustedes la oración por mí, por mi familia, porque realmente no la estoy pasando muy bien", dijo llorando.

Agregó que no encuentra la salida en esta situación tan difícil en la que se encuentra.

" No encuentro la solución a todo lo que me está pasando. Estoy desesperada, estoy muy triste, me duele mi corazón, mi alma" La Ross María Cantante “

Narró que viene atravesando un proceso "la vida entera".

Pidió a las personas entre sollozos que "valoren los momentos bonitos que tienen con su familia, porque todo se daña de un momento a otro".

La urbana de 19 años también le pidió a sus fanáticos cuidar los buenos momentos junto a su familia. "El diablo se mete en cualquier brecha que uno le dé".

En octubre del 2022, la cantante fue hospitalizada y su equipo de trabajo dijo en ese momento que fue para "controlar su estado de ansiedad". En entrevistas ha hablado abiertamente de que ha padecido de depresión y que desde que era una niña ha visto a su madre vivir una situación de salud, la cual no ha especificado.

En las redes sociales se esparció el rumor de que había atentado contra su vida, lo cual desmintió.

"El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que he pasado las mil y una, realmente he pasado muchos problemas, muchas guerras, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, entonces también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de su palabra... no soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo, que es mi vida", expresó.

Los fanáticos le han manifestado el apoyo y palabras de aliento. También le han recomendado que busque ayuda profesional y estar más cerca de sus familiares.

La intérprete de "Mi regalo más bonito" y "Tú vas a tener que explicarme" no ha presentado música nueva últimamente. La última fue "Tus besos" hace siete meses.

Si conoce una persona que esté pasando por una situación de depresión o ansiedad llame a estos teléfonos para solicitar que le ayuden. El 9-1-1 que está disponible las 24 horas del día, el departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud con el número 809-544-4223 en horario laboral; la línea de ayuda por psicología y psiquiatría a través de *462.