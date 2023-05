Una lonchera "artillada", esto es todo lo que lleva la hija de Cardi B a la escuela

La cantante de origen dominicano Cardi B es de las madres que no dejan que sus hijos se vayan a la escuela sin una merienda "artillada", como se dice en término coloquial.

Y es que a Kulture, la primogénita de los raperos Cardi B y Offest, la mandan con una lonchera repleta de alimentos de todo tipo dejando claro que va muy bien preparada a recibir el pan de la enseñanza.

Frutas, verduras, carne, pastas, corn flakes, chocolate M&M, galletas, jugos y hasta compotas. Sí, todo en una lonchera variada.

"El almuerzo escolar Kulture lo es todo ", escribió la intérprete de "I like it" al pie de dos fotografías en su cuenta de Twitter que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En la imagen, se ve un plato principal de macarrones con queso, brocoli y nugget de pollo, mientras que en otra 'cantinita' están las frutas compuestas por fresas y moras. En otra corn flakes, agua, leche con chocolate y lo que aparenta ser cacahuate.

En otra fotografía de la preparación para otro día se ven canelones guisados con salchichas, carnes, maiz, gelatina, galleta, frutas (kiwi, mandarina, fresa, uva), compota y jugos.

Kulture school lunch be everything pic.twitter.com/9TIMwIDwIB — Cardi B (@iamcardib) May 23, 2023

La pregunta del millón, ¿la niña se come todo eso? A continuación, algunos comentarios que recibió: "Cardi, no sé a qué escuela Kulture va, pero los almuerzos escolares estadounidenses duran 25 minutos hoy en día. Ella no se come todo eso en 25 minutos", "No todos reciben almuerzos de una hora omg . Nunca había almorzado tanto hasta hoy en la universidad donde hacemos nuestros propios horarios ".

"Tengo miedo de todas esas bebidas azucaradas. No sabía que una niña podía comer tanto". Otros alertaron que la niña podría estar consumiendo muchas comidas azucaradas.

En efecto, la cantante muestra que es una madre involucrada en todas las cosas que necesiten sus hijos.

Cardi B y Offset también son padres de Wave Set Cephus, nacido en 2021.