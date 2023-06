Yailin afirma que se está preparando y que el próximo año va sola al United Palace

La cantante urbana Yailin la más viral se mostró dispuesta a volver a presentarse en el United Palace en Nueva York, Estados Unidos, luego de las críticas que recibió por su desempeño en el concierto "Mujeres del Movimiento" el sábado pasado donde participaron La Insuperable, Chelsy, La Perversa, Melymel, Lis Mar y Queen Parker.

Durante su visita este miércoles al set de "El gordo y la flaca" en Miami en compañía del rapero Tekashi 69, Yailin fue abordada por Lili Estefan y Raúl de Molina sobre su show.

"Yo me voy a preparar. Esto es mucho pa' mí y todo es un proceso. No todo el mundo nace sabiendo. Yo me estoy preparando, tu' sabe", respondió la intérprete de "Narcisista".

Tekashi, con quien grabó el tema "Pa' ti", la defendió en todo momento. "Esto es nuevo para ella. No tiene ni los 21 todavía. Uno (a la primera) no se sube enfrente de una tarima y lo sabe hacer".

De paso, Yailin afirmó estar agradecida de asistir para cumplir con sus fanáticos.

"Yo me sentí feliz porque yo fui a cumplir, yo no iba. Me dieron la visa el mismo día, ensayé el mismo día. Tengo tres meses de parida y seis meses que no me subía a una tarima, me entiende'. Yo solo lo hice para complacer a mi público y los fans que fueron por mí. Para mí yo lo hice bien", señaló.

"Yo haré United otra vez en febrero del 2024. Yo estoy ready para hacerlo yo sola", afirmó.

Tekashi ahí tomó la palabra. "¿Cómo ella se va a mover como otra mujer que no ha parido?" se preguntó. Además, la apoyó en torno a los comentarios que ha recibido por la ropa que utilizó en el concierto, tanto que hasta su estilista Carlos Martínez no ha escapado de los fuertes boches en las redes sociales.

"Antes yo pesaba 120 libras, era flaquita, estaba jevi. Ahora no toda la ropa me cuadra".

Sobre su bebé recién nacida, Cattleya, procreada con Anuel AA, de quien no habló, dijo que está haciendo las gestiones para que viaje con ella.

En ese viaje de su madre a Nueva York y Miami , la bebé se quedó en República Dominicana, donde nació.

"Yo ni la saco. Solamente a su pediatra y ya", agregó sobre su primogénita que está al cuidado de su mamá mientras se encuentra en los Estados Unidos. "No es lo mismo, yo la extraño mucho, yo le estoy haciendo la gestión de sus papeles", aseguró.

Yailin reiteró que ha estado concentrada en su niña, en hacer música y no para presentarse al público todavía, además de que tuvo depresión postparto, explicando por qué no estaba a la altura de actuar en el aforo del United de la ciudad de Nueva York.

Relación con Tekashi 69

"Colaboradores, vamos a dejarlo claro, amigos. Música, música, música". De esta manera respondió el rapero Tekashi 6ix9ine a los rumores de que tiene una relación con la exponente urbana dominicana Yailin la más viral.

En la entrevista ambos reiteraron que "son amigos". "Tenemos una relación de amigos", dijo Yailin.

Mientras que 6ix9ine o 69, como se conoce al rapero estadounidense, elogió y defendió de las críticas a la urbana. "Ella es una persona muy talentosa, muy preciosa, respeta el trabajo", expresó.