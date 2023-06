Yailin es criticada por desempeño en United Palace de EEUU

La exponente de música urbana Yailin La Más Viral por poco se pierde su participación en el concierto "Mujeres del movimiento" por un problema con su visado de trabajo para Estados Unidos, donde fue efectuado el evento.

Pero por gestión del congresista Adriano Espaillat consiguió el permiso parole humanitario para ingresar a los Estados Unidos y actuar en el United Palace de la ciudad de Nueva York ayer sábado 24 de junio.

Sin embargo, y a pesar de que la anunciaron como la más esperada, su show quedó por debajo de lo esperado. Así lo comentaron diversos usuarios en las páginas de farándula y el portal El Gordo y la flaca colgó un video de una fanática que expresó su disgusto.

"Amo a Yailin. Yo realmente soy fanática de sus bendiciones y no me gusta el odio que le tiran, vinimos a apoyarla... pero no dio lo que estábamos esperando realmente. Gracias a Dios yo compré la boleta más barata", dijo la mujer.

Y es que desde el estilismo hasta su performance en el escenario fueron criticados. Por ejemplo, ella fue vestida con un sexy pantalón corto y una blusa estilo corsé y unas botas en telas de jean. En medio de su show ella se quitó las botas que al parecer le molestaban y se quedó descalza. Su estilista Carlos Martínez también ha recibido críticas.

Pero además ha sido lo que hizo en vivo, desde la interpretación, falta de dominio escénico, gestos, cómo hablar, en efecto, etc. Algunos hasta sugirieron con carácter de urgencia que reciba clases.

Comentarios parecidos recibió en su participación en Premios Heat en Cap Cana.

Además de Yailin, en el concierto "Mujeres del movimiento" actuaron La Insuperable, Chelsy, La Perversa, Melymel, Lis Mar, Queen Parker. Fue animado por Jennifer Mota.

Pero no todo fue malo. Su canción "Solo tú y yo" con Shadow Blow fue coreada, además de otros temas como el nuevo "Narcisista".

Otras urbanas

La Insuperable, Melymel y Chelsy fueron de las que han recibido mejores valoraciones.