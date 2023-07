Karol G y Paris Hilton, las famosas que asistieron a los 31 de Selena Gómez

La cantante y actriz Selena Gómez cumplió este 22 de julio sus 31 años de vida con una gran fiesta.

La también compositora, diseñadora y modelo disfrutó su día especial con importantes figuras de la música y el espectáculo internacional, entre ellas, la cantante colombiana Karol G, la celebridad Paris Hilton, Sabrina Claudio, la cantante Christina Aguilera y el músico Benny Blanco.

La intérprete de hit "Calm down" lució deslumbrante en rojo, combinado con un blazer negro, tacones de tiras negros, aretes de diamantes y lentes de sol negros.

Como regalo de cumpleaños, la empresaria pidió a sus fanáticos que hagan donaciones a la fundación de salud mental Rare Impact.

Karol y Selena fueron todo admiración y sonrisas, por lo que de inmediato los fans expresaron con ansias su deseo de que llegue una colaboración como ya lo ha hecho Gómez con otros latinos como Ozuna en el éxito global "Taki Taki" junto a Cardi B.

Además, ambas están firmadas con el mismo sello discográfico, Interscope Récords, de ahí que por demás hayan coincidido en la celebración.

"Amamos cuando Interscope girlies se encuentran", dijo un usuario en alusión a una posible colaboración.

Selena inició su carrera en la actuación a los diez años pasando por éxitos de Disney como "Los hechiceros de Waverly Place" y fue trascendiendo en la música con éxitos como "Lose you to love me" y "Naturall".

En los últimos años abrió su propia compañía de productos de belleza 'Rare Beauty' y hoy en día la marca es todo un éxito de ventas.

Por otro lado, la actriz tiene la fundación 'Rare Impact Found' para concientizar y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para jóvenes.