"La Patrona" es víctima de violencia de género, denuncia su madre

La instagramer Pamela Quezada, conocida en las redes sociales como "La Patrona", fue presuntamente víctima de violencia de género por parte de su pareja Heriberto Canela Domínguez, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Santiago desde el pasado viernes, según denunció Mónika Espinal, madre de la joven.

En una video que circula en las redes sociales, se ve a La Patrona, que también es hermana de la influencer Jenn Quezada, estar sentada en las escaleras del recinto judicial de Santiago sin ofrecer declaraciones.

De acuerdo con la publicación de la progenitora, debido a las agresiones que recibía su hija se vió en la obligación de abandonar su residencia sin ninguna planificación. También, publicó un video en el que se visualiza un incidente entre la pareja.

"Este caballero desde el 29 de junio mostró su verdadero perfil con mi hija, juzguen ustedes mismo al ver este video. Después de esto, no dejaba mi hija tranquila hasta el pasado viernes cuando fue detenido por violencia contra mi hija", expresó Mónika Espinal.

Igualmente, relata que la progenitora de Canela Domínguez distorsiona los hechos para su conveniencia, razón por la que dice defenderá a La Patrona ante cualquier circunstancia.

"Siento mucho lo que esto pueda causarle señora, pero tengo que defender mi hija y usted no tiene razón. Yo la llamé, le expliqué y usted no hizo nada y ahora quiere venir a difundir mentiras... No señora, así no caminan las cosas, vamos a ser más conscientes. Mi hija, es mi hija por encima de cualquier circunstancia, estoy para ella 24/7", dijo.

Canela Domínguez fue arrestado el pasado viernes y se espera que este martes se le conozca medida de coerción, reporta el medio Noticias SIN.

Ni La Patrona ni su hermana Jenn Quezada se han pronunciado al respecto.