Julio, un mes de rupturas en el mundo de las celebridades

Como si fuera un efecto dominó, en el que cae una pieza y las tumba a todas, así ha sido este mes de julio para importantes parejas del mundo del espectáculo internacional que han terminado su relación amorosa.

No bien se anuncia un rompimiento cuando otros artistas empiezan a dejar de subir fotos juntos y se encienden los rumores del fin del romance que, en casi todos los casos, ha sido cierto.

En este mes que casi culmina, han roto los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, la pareja de actores Sofía Vergara y Joe Manganiello; el cantante Ricky Martin y Jwan Yosef, la estrella de la música Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gómez, y este miércoles hizo el anuncio la ex Miss Universo Zuleyka Rivera y el productor musical Dj Luian tras cuatro años juntos.

Las razones son múltiples y no necesariamente por lo que muchos piensan, por una tercera persona.

Por ejemplo, en el caso de la modelo boricua Zuleyka Rivera, esta señaló "diferencias de objetivos y planes a largo plazo" con DJ Luian.

En tanto que Rauw Alejandro negó que existiese infidelidad en la relación con la española, cuyo compromiso culminó "hace meses", según el artista.

A continuación, las parejas que se han dicho adiós. ¿Hay una racha de separaciones?

Rauw Alejandro y Rosalía

Rosalía y Rauw Alejandro estaban comprometidos.

El martes 25 de este mes de julio recorrió el mundo la noticia de que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación amorosa de tres años, comprometidos y con planes de boda.

Lo primero que se comentó en portales de farándula era una supuesta infidelidad por parte del artista, lo cual negó este miércoles. Mientras que el comentarista boricua Nalgorazzi informó que fue la estrella española que terminó la relación por algunas diferencias.

Ambos artistas llevan una agenda muy apretada y están en el mejor momento de sus carreras.

El urbano boricua alegó que la ruptura no se debió a terceras personas o una infidelidad.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", publicó en sus redes sociales.

Zuleyka Rivera y DJ Luian



La ex Miss Universo Zuleyka Rivera anunció este miércoles la ruptura de la relación sentimental que mantenía con DJ Luian tras cuatro años juntos.

Rivera, actriz, cantante, modelo, dijo que los motivos de la separación eran las "diferencias de objetivos y planes a largo plazo".

"Mi amor hacia él sigue intacto. Han sido cuatro años de mucho respeto, admiración, cariño y aprendizaje; soy partidaria de que las personas llegan a tu vida para enseñarte a crecer, por esa razón nunca he dejado ni dejaré de creer en las oportunidades de las relaciones sentimentales", publicó la Miss Universo 2006.

Sofía Vergara y Joe Manganiello



La actriz colombiana Sofia Vergara anunció su divorcio del actor Joe Manganiello luego de siete años de relación.

La pareja era una de las más estables del mundo del entretenimiento. "Como dos personas que se aman, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad", expresó la pareja en un comunicado divulgado por Page Six.

Joe Manganiello, considerado uno de los hombres más bellos del mundo según la revista People, y Sofía Vergara, la colombiana que más lejos ha llegado en la industria de la TV, estaban enfrentando rumores luego de que la también modelo celebrara su cumpleaños número 51 el pasado 10 de julio sin rastro de su pareja.

Como motivos, según cita TMZ, una de las razones por las que Joe ha solicitado el divorcio es su conflicto sobre tener hijos. "Él los quiere, ella no".

Ricky Martin y Jwan Yosef



Otra pareja que ha dicho "hasta la vista" en julio de este 2023, públicamente desde el día 6, es la que formaban el cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef.

Los esposos se divorcian después de seis años de matrimonio. "Ambos hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos", expresaron Martin y Josef en declaraciones a la revista People.

De acuerdo con Daily Mail, alegadamente los famosos tenían una relación abierta e incluso salió a relucir el nombre del actor porno Max Barz.

Como pareja, le dieron la bienvenida a los niños: Lucia, nacida en 2018, y Renn, que nació en 2019.

Ariana Grande y Dalton Gómez



También este mes se dio a conocer la separación entre la actriz y cantante Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gómez.

La intérprete de "Thank you, net" fue vista en Wimbledon en las gradas junto a Andrew Garfield pero sin rastro de Dalton ni de su anillo. Fuentes de TMZ aseguraron que Grande y Gómez se separaron en enero pasado.

Según las fuentes del tabloide, la pareja aún no ha firmado los papeles de divorcio, pero solo es cuestión de tiempo para que hagan oficial el fin de su matrimonio.

Otros famosos en 2023

Yailin y Anuel han protagonizado una polémica ruptura.

La polémica separación entre Yailin y Anuel AA puede dar para varias páginas de este artículo. Para resumirlo, el cantante boricua y la urbana dieron a conocer su ruptura en febrero de este año; fruto de la relación nació su pequeña hija Cattleya.

Se encuentran en proceso de divorcio y en este mes protagonizaron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales mediante sus historias de Instagram donde salió a relucir una relación tóxica, en la que supuestamente hubo maltrato.

Actualmente, Yailin parece tener una relación con su "colaborador", el rapero Tekashi 69 y el denominado como "Real hasta la muerte" estaría saliendo con la modelo venezolana Laury Saavedra.

En tanto que los artistas Taylor Swift y Joe Alwyn, quienes estaban comprometidos, dieron a conocer la noticia de su rompimiento el pasado 9 de abril.

En junio, en medio de sus confesiones sobre salud mental, el cantante español Alejandro Sanz reveló que estaba separado de la modelo Rachel Valdés.

Kylie Jenner y Travis Scott, después de dos hijos en común, en enero de este mismo año terminaron. Ellos se reconciliaron en 2020.

Se comenta que la menor de las hermanas Kardashian-Jenner estaría saliendo con el actor Timothée Chalamet, de 27 años.

