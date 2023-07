Rauw Alejandro reacciona a rumores de infidelidad:¿Pueden dejarnos en paz?

El reguetonero boricua Rauw Alejandro ha vuelto a hablar sobre la ruptura con la cantante española Rosalía en una respuesta a un usuario de Twitter que cuestionó su fidelidad a la catalana durante su relación.

Rauw aclaró que hace dos meses se terminó la relación con la intérprete de "Con altura", pero que una ruptura no se anuncia de un día para otro. Además, dejó claro que no hubo infidelidad.

"Wow los más que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿¿Ya felices?? ¿Pueden dejarnos en paz?", escribió en un tuit.

Rosalía rompe el silencio

Lo propio hizo la artista española este jueves en un breve comunicado en sus historias de Instagram. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. No hagan caso de los rumores, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que agradezco a todos por entender y respetar", fueron sus primeras palabras.

"Durante este tiempo que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no puedo quedarme callado y permitir que intenten destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir", añadió el puertorriqueño.

Hasta la modelo Valeria Duque, con quien vincularon al cantante, desmintió la información de ser la tercera en discordia.

"Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y también agradezco a todas las que sí hablan con mucha más conciencia. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas que buscan crear una narrativa mediática que puede destruir la reputación de varias personas", dice de manera contundente.

A pesar de que Rauw y Rosalía han manejado su separación de buena manera, los fanáticos aún no asimilan que ya no están juntos. Muchos guardan las esperanzas de que regresen.