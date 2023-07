Camila Cabello y Rauw Alejandro estarían en un romance, según Raúl de Molina; fuentes lo niegan

Tras la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, han surgido nombres de famosas con las que el urbano estaría en un posible romance, pero todas las partes involucradas han negado rotundamente estas afirmaciones.

Además de la modelo colombiana Valeria Duque y Shakira, ahora se ha sumado Camila Cabello, a quien se ha visto junto al puertorriqueño después de su separación. Raúl de Molina afirmó en el programa "El gordo y la flaca" que los artistas estarían saliendo, asegurando que lo dijo en televisión porque la información proviene de fuentes confiables.

Tras este informe, las redes sociales se han llenado de conclusiones propias, reacciones y memes. Algunos usuarios incluso han pedido que no se involucre de esta manera a las cantantes. "Camila Cabello y Rosalía no merecen ser rivalizadas por Rauw Alejandro", escribió una usuaria.

Sin embargo, esta noche una fuente cercana a People se ha encargado de desmentir estos rumores, considerándolos "100 por ciento falsos".

"Coincidieron en dos eventos, pero no estuvieron juntos en ninguno de ellos", dijo la fuente, refiriéndose al partido de fútbol de Inter Miami del pasado martes. Un video en redes sociales muestra cómo Cabello y Alejandro se ignoran.

En un comunicado, Rauw Alejandro indicó que su ruptura no fue debido a una infidelidad y que la relación que tuvo con Rosalía fue "la historia de amor más real". Por su parte, la española dijo que admira mucho a su expareja y que no está pasando por un momento fácil. "Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todos por entender y respetar", escribió en una historia de Instagram.