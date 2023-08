Maribel Guardia asegura que su fallecido hijo se le apareció y le reveló cuándo va a morir

Maribel Guardia reveló que su hijo Julián Figueroa se le apareció para hacerle una revelación sobre el día de su muerte, pero admite que no teme a su destino.

Según el portal de Telemundo, el 9 de abril de 2023, Maribel Guardia vivió una de las experiencias más terribles de su vida, ya que se confirmó que su hijo Julián Figueroa fue encontrado muerto. Aunque el dolor y el luto siguen presentes, Maribel hizo una inesperada confesión sobre las cenizas del músico y también reveló algo que causó asombro.

De acuerdo con la actriz costarricense, nacionalizada mexicana, Julián se le apareció para enviarle un mensaje, incluso detallando el día de su muerte. Estas palabras dejaron a muchos conmocionados y sorprendidos.

"Cuando murió Julián, no podía ni caminar, me temblaban las piernas. Un día, mientras rezaba el rosario, él vino a mí, lleno de luz, y me dijo muchas cosas sin hablar", reveló Guardia a los medios de comunicación. "Incluso me dijo cuándo voy a morir, pero no voy a revelar eso".

Pero eso no es todo, la estrella de telenovelas y teatro aseguró que tener los restos de su hijo en casa le brinda tranquilidad, por lo que no tiene planes de moverlos por el momento. "He tenido experiencias hermosas con mi hijo. Siempre rezo por él en las noches; me llena de luz y paz".

Además, agregó: "Me da mucha tranquilidad. Puedo llorar a gusto. Porque cuando rezo, siento mucha paz y luz al tener a mi hijo aquí. Ya sabré cuándo (mover las cenizas a otro lugar). Creo que el día que muera, nos llevarán juntos y nos arrojarán donde sea", advirtió.

Maribel concluyó estas desgarradoras confesiones afirmando que ya no teme a la muerte; al contrario, sabe que cuando llegue, será motivo de celebración y no de tristeza. Mientras tanto, Julián Figueroa permanece en su corazón. "Eso lo tendré toda mi vida. El luto es cuando vistes de negro, pero el duelo es eterno", frases que estremecieron a sus seguidores.