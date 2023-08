Gabriela Arriaza y la pregunta que aún le queda sobre su ex Sergio Carlo

Tras el fin de una relación, hay quienes deciden borrar todo recuerdo que los una a sus examores, mientras que otros buscan atesorar o simplemente no acabar con las vivencias en común.

Gabriela Arriaza, exesposa del comunicador Sergio Carlo, tiene la disyuntiva de cuál de las opciones escoger tras hacerse público el fin de su matrimonio.

Aunque en un principio se negó a hablar de su ruptura amorosa, porque lo consideraba un tema personal, la ahora influencer ha decidido involucrar a sus seguidores y les ha preguntado qué hacer con todas sus memorias.

"La pregunta ahora es: ¿Qué hago con todas mis fotos? Porque las veo y una parte de mí dice ´ay, cuantas memorias tan lindas´ y otra parte de mí dice ´ese hijo de la gran...´ ya saben qué. Y no quiero sentirme así, no hay espacio en mi corazón para esa frustración, así que no sé qué recomiendan. ¿Borro todas las fotos? ¿O les pongo una carita? dizque esposo olvidado", expresó Arriaza.

"Eso fue una decisión súper consciente, en mis redes sociales he decidido no borrar todas las fotos de los últimos ocho años de mi vida, como si no hubieran pasado, pasaron, no lo voy a negar, pero me encuentro en una situación precaria, porque tengo todas esas fotos que me traen sentimientos encontrados", añadió.

También aseguró que a veces quiere borrarlas todas y olvidarse por completo de Carlo, dando a entender que aún tiene sentimientos por su expareja. ¿Qué le aconseja usted?