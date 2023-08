Aseguran Leonardo DiCaprio tiene romance con modelo italiana de 25 años

El oscarizado actor Leonardo DiCaprio fue visto con la modelo Vittoria Ceretti, de 25 años de edad, después de pasar parte del verano en las aguas italianas de Cerdeña y disfrutar por Ibiza y Formentera, en España.

Según medios internacionales, Ceretti es la nueva conquista del actor de "Titanic".

Ninguno de los famosos ha confirmado o desmentido la información. Pero de ser cierto se rompe la teoría de que Leo D, como le llaman, no sale con mujeres menores de 25 años.

El pasado 12 de junio la joven confirmó su separación del DJ Matteo Milleri de Tales of Us, en un TikTok en el que jugaba a una ruleta y predecía cómo se vería su ex: "Realmente sorprendida porque es él". Además, si ves esto, sabrás que todavía te adoro, T", dijo en ese momento.

Vittoria Ceretti nació el siete de junio de 1998, en Brescia, región de Lombardía, Italia. A sus 25 años es la modelo italiana que pisa más firme las pasarelas internacionales. Debutó a los 14 años y trabajó para Dolce & Gabanna, Loewe, Givenchy, Versace, Jacquemus, Chanel, entre otras, refiere el medio español ABC.es.

Previo a su debut fue finalista del evento anual Elite Model Look organizado por Elite Model Management. Desfiló por primera vez para la marca italiana Kristina Ti, a partir de eso, trabajó en diferentes desfiles, portadas y campañas y es íntima amiga de Gigi Hadid, con quien también se ha relacionado a DiCaprio.

El portal refiere que fueron vistos juntos en Francia a finales de mayo, justo cuando se estrenaba su película 'Killers of the Flower Moon' en el Festival de Cine de Cannes.

Caminaron por las calles de Santa Bárbara; ella comió helado y él tomó café con leche helado.

Los fotógrafos los captaron vestidos con ropa informal compuesto por camiseta y pantalones cortos.

La teoría de las novias menores de 25 años

Vittoria Ceretti no es la única a la que han relacionado con el actor de "El lobo de Wall Street".

Estas son Camila Morrone, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Blake Lively, Rihanna, Gisele Bündchen y Bar Refaeli.

De hecho, se dice que una vez exceden esta edad, el famoso termina el romance.

"Hay tantas relaciones en el mundo en las que las personas tienen grandes diferencias de edad que creo que cualquiera debería poder salir con quien quisiera", dijo Camila Morrone en 2018. Añadió en ese momento que era "frustrante" que fuera más conocida por su relación con DiCaprio que por su carrera, porque "tengo mi identidad, independientemente de con quién esté saliendo". Morrone fue su romance conocido más reciente, ya que terminaron en 2022.

Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio.



Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla ? (@shannonlada) August 30, 2022