Desde Vick VapoRub hasta desodorante: todo lo que tiene Cardi B en su bolso

"A mí casi nunca me falta nada en mi cartera. ¡Yo tengo de todo!". Así exclamó la rapera de origen dominicano Cardi B en una entrevista para Vogue México.

En la dinámica de "lo que tengo en mi bolso" que realiza la reconocida publicación con las celebridades, quienes muestran las cosas infaltables y hasta lo más sorprendente que pueden guardar, Cardi B dejó claro que sus raíces criollas están presentes.

También le hace honor a la frase popular de que en la cartera de una mujer cabe de todo, pues como madre de dos hijos, debe estar "artillada".

¿Qué hay en el bolso de Cardi B?

Lo primero que sacó la artista de su costosa cartera Hermès color rojo fue un talco de bebé (baby powder), el cual cuenta que usa para ahuyentar el mal olor luego de usar el baño o sus niños Kulture y Wave Set.

Lo siguiente fue toallitas húmedas. "Cada vez que los niños tienen un antojo que quieren usar el baño, una madre siempre tiene que tener eso para limpiar el toilet (inodoro)", comentó.

Y lo más dominicano, sin lugar a dudas, y que ha pasado de generación en generación es el ungüento. "Yo siempre tengo que usar Vick VapoRub porque yo soy muy alérgica a los olores. Cuando alguien tiene mucha colonia y perfume encima yo (huelo) el Vick VapoRub", añadió.

Continuó sacando, y esta vez fue un desodorante "fuerte y potente", pues dice que para durar entre seis hasta 18 horas en la calle como tiene que hacer en su trabajo y estilo de vida, no puede andar desprevenida.

Ante la pregunta de si puede meter a alguien en su bolso su respuesta fue: "A mi marido (Offset). Claro que yes y lo tranco".

También tiene su medicamento para el asma. Algo que Cardi B no tiene en su cartera es dinero y la razón es por si alguien quiere robarle.

Cardi b no puede negar sus raíces dominicanas pic.twitter.com/bN4kkKarKR — tapotente (@Criyupe) August 25, 2023

Tiene brilla labios, cepillo de dientes, crema para alergias para sus hijos. "¡Los hijos son tan frágiles Dios mío", soltó con su particular gesto y entonación.

La vaselina, aunque se usa para peinar el cabello, ella se lo pone en el rostro. "Casi no uso maquillaje cuando estoy pasando el rato o relax, así que yo y mis hijos tenemos que aplicar vaselina en nuestros rostros. Te da un brillo muy particular", sostuvo.

No le falta una menta Halls por si la garganta se le seca en medio de un show.

La higiene

La ganadora del Grammy no juega con la higiene y afirma que siempre anda con una botella de agua en su cartera.

Además de tomar, a continuación sus palabras textuales del uso que le da al agua: "Yo siempre tengo que tener una botella de agua... Y si yo tengo que usar el baño tengo que lavarme mi nalga. Cuando yo uso el baño y no me lavo ahí no me gusta".

Dice que siempre anda con su pasta dental y cepillo de dientes porque no le gusta el mal aliento, aunque esto último lo dijo en jerga dominicana.

En la parte musical afirmó en la entrevista que quiere continuar el legado de las raperas que son leyendas.

"Solo quiero seguir la tradición", dice Belcalis Almánzar, su nombre de pila, para la portada de Vogue México y Latinoamérica del mes de septiembre.

"Quiero tener calidad, exactamente como ellas". Se refiere no solo al legado de la mencionada Lauryn Hill, sino también al camino que pavimentaron otras mujeres en el universo del hip hop como Missy Elliot, Mary J. Blige o Queen Latifah.

"La razón por las que siempre se mencionan es porque son íconos atemporales y eso es lo que yo quiero llegar a ser. Uno de los regalos que quiero darle a las personas es calidad y originalidad´. Soy naturalmente una persona con sabor. Mis raíces me dan mucha actitud", manifiestó.