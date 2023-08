Anahí revela lo que le provocó la anorexia y bulimia que padeció por años

Anahí se ha consolidado como una de las actrices y cantantes más queridas del medio artístico mexicano gracias a sus protagónicos en telenovelas, especialmente con Rebelde como la icónica Mía Colucci.

Tras el regreso de RBD a los escenarios luego de 15 años de ausencia, la cantante habló sobre el lado oscuro de la fama, entre ellos, los trastornos alimenticios que sufrió desde su adolescencia.

De acuerdo con el medio Quién.com, en una reciente entrevista que Anahí le concedió al periodista Joaquín Lopez Doriga, se sinceró sobre uno de los eventos más difíciles que tuvo que enfrentar por la presión de los medios y los mismos productores, quienes la obligaron a bajar de peso para verse mejor frente a las cámaras.

Fue en el casting de la telenovela Primer amor a mil por hora cuando Anahí tuvo que enfrentarse a sus inseguridades, luego de que una persona criticara su aspecto físico.

"Me dijeron 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera', entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice 'Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela", contó.

No es la primera vez que la intérprete de "Sálvame" habla sobre el tema.

Durante una conversación con el conferencias Daniel Habif, reveló cómo el desafortunado comentario que le hizo un productor sobre su físico la marcó de por vida y dio origen a sus problemas de salud.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: "Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita", cita el medio Quién.



También enfrentó burlas y comentarios hirientes que le hacían en Televisa, según afirmó.

"Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", detalló.