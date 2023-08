"Si tanto quieres el divorcio... mándame los documentos", el aviso de Gabriela Arriaza para Sergio Carlo

La aún esposa del comunicador Sergio Carlo, Gabriela Arriaza, publicó este miércoles en su Instagram Stories un mensaje dirigido a quien fuera su pareja por casi ocho años y que, como era de esperarse, se ha vuelto viral.

"Si tanto quieres el divorcio... mándame los documentos. Att.: Harta", fue el texto colgado esta tarde por Gabby, como la llaman, y que mantiene en su estado.

Se desconoce cuáles son las trabas para la disolución de su matrimonio.

Luego de que se hiciera público que estaban en proceso de divorcio, Arriaza fue tajante en una entrevista con la comunicadora Ingrid Gómez del programa "Mujeres al borde" en decir que "no hablaría de su vida personal".

Sin embargo, ha sido en sus redes sociales donde Arriaza ha revelado sus sentimientos.

Por ejemplo, lo último que escribió directamente relacionado con su ex fue hace unas semanas, cuando preguntó a sus seguidores en un video qué debía hacer, si borraba o no las fotos con Sergio Carlo, pues hacía saber que son bastantes, debido al tiempo de relación y todo lo compartido.

"Eso fue una decisión súper consciente, en mis redes sociales he decidido no borrar todas las fotos de los últimos ocho años de mi vida, como si no hubieran pasado, pasaron, no lo voy a negar, pero me encuentro en una situación precaria, porque tengo todas esas fotos que me traen sentimientos encontrados", añadió.



Gabby Arriaza trabajaba de la mano de Sergio Carlos en sus proyectos, como el "Antinoti". La estadounidense de origen salvadoreño se define en su cuenta de Linkedin como asistente administrativa y especialista en mercado de capitales.

El pasado 1 de julio el actor dominicano confirmó su soltería en una entrevista para "Noche de Luz". También informó su mudanza de Atlanta a República Dominicana.

Luego de eso, ella escribió: "La vida da muchas vueltas. Aquí seguiremos y no pasa nada".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/30/gabriela-arriaza-instagram-storie-4897f25f.jpg El mensaje de Gabriela Arriaza este miércoles. (INSTAGRAM)

Este miércoles, Sergio colgó un video sonriente montado en un Uber Moto. Luego de confirmar su separación, Carlo no ha vuelto a hablar de su vida sentimental.

Sergio Carlo y Gabriela Arriaza se casaron en una emotiva boda en enero del 2016 en Jarabacoa. Desde principios de este año 2023 y durante el proceso de salud de Gabriela tras ser operada de un tumor cerebral, empezaron a surgir las especulaciones de separación.

Estas cobraron fuerza luego de que Sergio Carlo decidiera volver a radicarse en República Dominicana, en Punta Cana, y ella se quedara en Estados Unidos en recuperación.

A mediados de año el anuncio fue público y, por lo visto y lo dicho por Arriaza, solo falta que firmen el divorcio.