Las fotos de Clarissa Molina en bikini desde México

La presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina volvió a mostrar su espectacular figura en bikini desde México.

"México lindo y querido! What a weekend! Qué fin de semana tan ??! @lulyvalls y yo definitivamente will be back to Palafitos Overwater Bungalows! Enamorada de este lugar! @eldoradoresorts", fue el mensaje que acompañó la grandiosa galería de fotos.

Según el medio El Diario de Nueva York, deslumbró con sus fotos, ya que decidió ponerse un traje de baño de dos partes de hilos amarillos, lo que permitió apreciar los resultados del gimnasio y su abdomen plano se llevó toda la atención.

"A su ex no le van a gustar estas fotos, ella está más linda que antes, ay perdón, lo pensé o lo dije?", "Wow, pero yo lo que quiero saber es que se estaban diciendo en el 4.º video, bellas y que bellezas", "el real cuerpo hay que jod*rse para pararse al lado de Clari", "Niña linda tú si goza tu vida y otros que la sufran, Dios te bendiga querida", "Está muy lindos palafitos. Preciosa el agua. Y las cabañas", "La última foto. Ella diciendo es que estaba ciega, ahora me rio, que viva la libertad", "La cuerpa con carne no como otras flacas sin gracia", fueron algunas de las reacciones registradas en el post.