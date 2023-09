Actriz dominicana Dascha Polanco se convertirá en abuela a los 40 años

La actriz dominicana Dascha Polanco, popular por sus importantes papeles en series y películas de Hollywood como "Orange is the new black" de Netflix, se convertirá en abuela.

Así lo reveló la intérprete de 40 años de edad que actuó en "El irlandés" del afamado director Martin Scorsese.

Fue junto a una fotografía sosteniendo la pancita de su hija Dasany Kristal González, de 22 años, que Dascha escribió: "Acabo de recibir un ascenso".

Dasany, conocida como princess Sany en las redes sociales, espera un niño y recientemente celebró su baby shower.

Ella interpretó el personaje de su madre joven cuando tenía 14 años en la serie de Netflix.

En otra imagen de una sala llena de regalos, Dasany escribió: "Su armario va a ser mejor que el mío. Estoy muy agradecida y bendecida por todo el apoyo que he recibido durante este viaje".

Dascha Polanco se convirtió en madre cuando tenía 18 años. Tiene otro hijo, Aryam, quien tiene 14 años.

De hecho, en la quinta temporada de ´Orange is the new black´, madre e hija actuaron juntas y los fanáticos quedaron impresionados con el parecido de ambas actrices sin saber que era la hija de Polanco.

Actualmente son aún más parecidas.

Dascha sigue representando en alto la República Dominicana. Estuvo en la popular cinta "In the Heights", dirigida por John M. Chu, basada en la obra musical creada por Lin-Manuel Miranda con libreto de Quiara Alegría Hudes.

En ambas versiones de la historia varios personajes principales son de descendencia dominicana y entre ellos está Cuca, la cual es interpretada por Dascha Polanco.

Su reciente trabajo es la comedia "Poker Face" que se transmite por Peacock.