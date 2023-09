Cantante haitiana Sarodj Bertin defiende la construcción de canal de riego en río Masacre

"¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la RD, por qué no estarían de acuerdo en que Haití también realice un canal de riego de su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura", así defendió la comunicadora, actriz y cantante urbana Sarodj Bertin la polémica obra que ha acaparado titulares a nivel regional.

La también abogada aclaró que esto no desviaría el río como se ha dicho. "Esa agua que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura al igual que la utilizan en la República Dominicana; eso no puede ni va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizar un poquito de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca tanto del lado haitiano como del lado dominicano no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?".

"El río es considerado bilateral, porque aunque el río empieza y termina en la República Dominicana, hay ríos haitianos que desembocan ahí y ríos dominicanos que desembocan ahí. La República Dominicana tiene canales de riego para su agricultura y Haití está haciendo un canal de riego para su agricultura", añadió. Aclarando que lo que se necesita hacer son acuerdos. "Cada vez que hay problemita (pequeño) entre RD y Haití hay grupo de gente que lo quiere poner más grande de lo que es. No hay forma humana que se desvíe ese río porque desemboca en el mar".

A través de sus historias de Instagram, la ex Miss Haití calificó como exageradas las reacciones por la construcción de la obra y calificó como erróneo hacerse eco de opiniones de personas que no tienen nada que ver con los gobiernos de ambos países, sin ningún fundamento.

Sobre la obra

El río Masacre está en el centro de un conflicto abierto entre República Dominicana y Haití. El gobierno dominicano protesta desde 2021 contra la construcción de una toma en este río y ha decidido desde septiembre de 2023 tomar medidas de represalia contra el país y sus habitantes tras la decisión de organizaciones de la sociedad civil de reanudar la construcción de la obra.

En agosto de 2018, Haití inició la construcción de un sistema de riego, abastecido por las aguas del río Masacre con el doble objetivo de controlar sus inundaciones e irrigar más de 3.000 hectáreas de tierra en la llanura de Maribaroux. La empresa cubana DINVAI ejecuta la construcción del proyecto desde junio de 2019. Las características técnicas de la obra incluyen 2,6 kilómetros de canal que estará conectado a un antiguo canal colonial restaurado, el Trop Plein. El caudal de agua en el perímetro de riego será de 1,50 m3/s con válvulas de 1,50 m de ancho.

Este trabajo causó preocupación entre el Estado y ciertas organizaciones de la sociedad civil dominicana, particularmente grupos cercanos a la extrema derecha nacionalista antihaitiana. Los dominicanos expresaron sus temores. Sostienen que la obra podría provocar una reducción en el caudal del río. También argumentan que puede suponer una amenaza para los ecosistemas acuáticos y terrestres situados aguas abajo.