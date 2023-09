Mirka Dellanos defiende a Luis Miguel de las declaraciones de Aracely Arámbula

La actriz mexicana Aracely Arámbula arremetió contra su expareja, el cantante Luis Miguel, reclamándole el pago de manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, 16 y 14 años, así como la convivencia con ellos, lo cual el artista no hace.

Al respecto, en el programa "La mesa caliente de Telemundo", la presentadora de televisión Myrka Dellanos, quien fue pareja sentimental de Luis Miguel entre 2003 y 2005, y hoy se mantienen como buenos amigos, opinó que en casos así, siempre hay dos caras de la moneda.

"Yo me imagino que tú, como psicoterapeuta, sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado", respondió Dellanos al comentario que hizo una experta.

Paloma es la actual pareja de Luis Miguel y con quien se rumora que se casará.

Respecto a que los hijos de El Sol le preguntaron a su mamá por qué a ellos no los acompaña a la escuela y a las hijas de Paloma Cuevas sí, como trascendió hace unas semanas en medios de comunicación internacionales, dijo que esa informaciones son falsas.

"Son unas imágenes que se dieron en el helipuerto en Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones realmente con ellos y han usado esas imágenes una vez más. Muchas veces las historias se pueden tergiversar cuando las personas hablan o cuando ponen cosas", comentó.

Al ser abordada por la prensa en México sobre 'Luismi', como le llaman al artista de 53 años, la actriz de "Abrázame muy fuerte expresó: "No me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien".

"Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso", dijo.