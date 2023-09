La indirecta de Aracely Arámbula: "Yo tengo todo lo que a ti te falta"

Aracely Arámbula siempre ha tratado de estar fuera de controversias, pero su paciencia se agotó. Primero le reclamó a Luis Miguel tras ver su actitud con las hijas de Paloma Cuevas y, segundo, escuchar a Myrka Dellanos defenderle. La actriz y cantante tiene dos hijos con el famoso.

Fue así como en un evento, y al ser preguntada, contó su verdad y la nula relación del cantante con sus dos hijos.

Ahora, también ha recurrido a su faceta actoral para sumarse a la moda de los reels y dejar algunas indirectas.

En esta ocasión compartió un video con el siguiente audio: "Resulta y resalta que yo tengo todo lo que a ti te falta. Soy la diva, la reina, la patrona de México y de Nueva York".

Aunque no pone nombre al destinatario, muchos asumieron a quienes iban dirigidos el mensaje.

¿Por qué explotó Aracely?

La actriz mexicana explotó contra su expareja, el cantante Luis Miguel por la manutención y por no estar en la vida de sus hijos, Miguel y Daniel, 16 y 14 años.

Al ser abordada por la prensa en México sobre 'Luismi', como le llaman al artista de 53 años, la actriz de "Abrázame muy fuerte expresó: "No me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien".

Según recoge People en Español, Aracely habló de lo que les comentaron sus hijos adolescentes cuando Luis Miguel fue fotografiado llevando al colegio a las hijas de su actual pareja Paloma Cuevas.

"Mis hijos sí dijeron 'mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?' Y le dije 'bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada", les respondió.

Admitió que sus retoños Miguel y Daniel no se enojaron, simplemente dijeron 'por qué si va para allá y no viene a mi escuela' y le dije 'mi amor porque le gusta estar en España".