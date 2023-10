Los famosos dominicanos que han participado en Caso cerrado

Ha causado cierto revuelo la declaración del actor colombiano Rafael Pedroza, quien ha formado parte del elenco de exitosas series como "Pablo Escobar, El patrón del mal", "Sin senos no hay paraíso", "El secretario" y 'Oye bonita', entre otras. Él confirmó que los casos que se presentaban en "Caso cerrado" eran escenificados por actores; un secreto a voces que la propia Ana María Polo confirmó aclarando que los casos sí eran reales, pero no eran contados por los protagonistas.

'Todos los casos que se presentan son reales, lo que pasa es que buscan personas para dramatizar el caso', aclaró la producción del programa en redes sociales.

Pedroza también reveló cuánto dinero recibió por dramatizar el caso.

"Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami. Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje...", afirmó.

Figuras públicas dominicanas

No solo han actuado en estos casos, como él, otros actores latinoamericanos, presentadores de televisión, influencers y reinas de belleza pasaron por la corte latina más famosa. Y por supuesto, los dominicanos no podían faltar.

Por la corte vimos desfilar a figuras de la televisión dominicana como el humorista de redes sociales Pío 'la distingancia' o el comediante Javier Ortíz.

En el caso de Pío, quien ha actuado en varias películas criollas, dio vida a supuesto niño enamorado de su madre adoptiva, pese a que, en ese momento tenía 25 años, actualmente, está próximo a cumplir 30 años.

Yonathan Abreu con cuatro pies y ocho pulgadas de estatura, se ha convertido en un fenómeno de Internet que hasta ha dado el paso en el género urbano dominicano.

Nació con una condición de salud que él mismo reconoció y describió como 'falta de hormonas de crecimiento', que no pudo enfrentar, ya que su familia no contaba con los recursos suficientes, y le fue imposible darse los cuidados y tratamientos correspondientes. Es el menor de seis hermanos.

En el caso del comediante Javier Ortíz, su participación en el programa 'Caso Cerrado' de la Doctora Ana María Polo, dramatizó a un boricua que reclamaba a su hermano la devolución del cadáver de su padre para darle cristiana sepultura.

Otros actores

Aunque en el momento en el que actuaron en el programa no eran rostros conocidos, por "Caso cerrado" pasaron muchos talentos que hoy en día son muy populares en el medio, 'People en español' dio a conocer algunos de ellos.

Michelle González

La actriz mexicana, quien se hizo odiar como Olga en la exitosa telenovela de TelevisaUnivision "Mi fortuna es amarte" que estelarizaron entre 2021 y 2022 Susana González y David Zepeda, protagonizó varios casos.

En uno de ellos interpretó a Sandra, una joven adoptada que fue demandada por su hermana por supuestamente querer acabar con su vida.

Michelle, quien graba actualmente en México la telenovela "Golpe de suerte", ha participado en otros melodramas como "Caer en tentación" y "Papá a toda madre".

Begoña Narváez

La actriz mexicana es conocida por sus participaciones en telenovelas de Telemundo como "Rosa Diamante" y "La impostora". En "Caso cerrado" protagonizó el caso 'Neonazis amaestrados', donde interpretó a Eva, una joven con ideas 'nazis y racistas' que demandaba junto con su hermano Adolfo la autorización de su madre para irse a vivir a Alemania con su padre.

Karina Banda

La esposa de Carlos Ponce es una de las conductoras más populares de la televisión hispana. Actualmente conduce para UniMas el reality show "Hotel VIP". Lo que poca gente sabe es que mucho antes de empezar su carrera en Estados Unidos, estudió actuación en Los Ángeles y tuvo varias oportunidades para practicar lo aprendido, entre ellas su dramatización en "Caso cerrado".

En su episodio, "Mujer, lágrimas de cocodrilo", el talento de Univision interpretó a Margarita, una mujer casada que le fue infiel a su esposo con su instructor de gimnasio.

Adriana Laffan

"Destilando amor", "Porque el amor manda", "Barrera de amor" y "Alegrijes y rebujos" son algunas de las muchas telenovelas en las que ha participado la actriz mexicana a lo largo de su carrera.

El caso que dramatizó Laffan se llama "Mi madre es una vergüenza" y en él dio vida a Gracia, una abuela muy jocosa que queda embarazada de un stripper joven y musculoso.

Miss Colombia 2018 en "Caso Cerrado"

Valeria Morales, quien hace unas semanas representó a Colombia en Miss Universo 2018, se presentó en la producción de la cadena Telemundo –que conduce la abogada Ana María Polo– como Laura e interpretó a una testigo en el caso titulado 'Jalando la puerca'.

¿Cuánto ganan los actores de "Caso Cerrado"?

A través de unas llamadas para el casting del programa de Ana María Polo, se filtró el monto que los intérpretes perciben cuando se presentan en el set de la producción de Telemundo.

Si los capítulos son filmados en Miami y se necesita un traslado, la producción es la encargada del boleto de avión de ida y vuelta. Los actores podrían estar en la ciudad por 3 días. Está incluida la alimentación y el hotel durante la estadía", cuenta uno de los miembros de la producción del sintonizado programa 'Caso Cerrado'.

"Los precios van variando entre 160 y 200 dólares en efectivo (de acuerdo al rol a desempeñar). Si se incluye un desnudo, el pago es de 250 a 300 y casi siempre los tratos se cierran con 160 dólares", agregó.