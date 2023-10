Huracán "Otis" destruye la casa de Andrés García en Acapulco

El huracán Otis afectó gravemente a Acapulco, en el Estado de Guerrero, México.

Una de esas residencias afectadas fue la del fenecido actor Andrés García. La viuda del actor de "Pedro navaja" Margarita Portillo, reveló al programa "Ventaneando" que una de las propiedades que pertenecían al primer actor quedó destruida.

"Mi casa estructural está perfecta, tengo daños materiales... la verdad me siento muy afortunada, mi casa es una casa antigua, pero muy bien construida, ha aguantado un terremoto y ahora el huracán (...)", dijo Portillo al referirse a la casa de su propiedad donde vive actualmente.

Pero la del actor fallecido en abril no corrió con la misma suerte. "La casa de la playa está devastada, la casa del mar (de Andrés)", contó.

Al ser cuestionada sobre las personas que vivían en la casa de Andrés, Margarita manifestó que afortunadamente no sufrieron pérdidas humanas, pero que en cuanto a lo material, es todo lo contrario.

"Nada más el cuidador, los perros están bien, pero ¿qué te digo? La cama de mi marido estaba a no sé cuántos metros fuera, todo voló, una devastación fatal, los tanques, los tinacos de agua, todos los vidrios, hasta las puertas de los baños, todo voló, es una devastación que no sé ni por dónde empezar", explicó al programa "Ventaneando".

Sobre dónde se encontraba cuando el huracán llegó al Puerto de Acapulco, Portillo detalló:

"Yo estaba sola en mi casa, ahí vive también mi trabajador, él estaba en su habitación, yo en la mía y fue terrible. Yo pensaba inclusive que no era cierto por la manera tan rápida que iban avisando ´Vamos categoría 3, vamos categoría 4 y luego ya es categoría 5´, pero ya tarde me llegó ese aviso", detalla la revista Quién.com.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/30/casa-de-andres-garcia-en-acapulco.jpg Foto de archivo de la casa de Andrés García en Acapulco. (FUENTE EXTERNA)

"Yo soy sobreviviente del huracán Paulina, me quedé con lo traía puesto, perdí todo y de milagro mi hijo y yo sobrevivimos porque estuvimos en la zona de mayor devastación, eso me hizo una mujer previsora, entonces gracias a Dios hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento, ni a mí, ni a mis trabajadores", dijo sobre las previsiones respecto al desastre natural.

De hecho, ella y García se conocieron en 1997 luego de que el huracán Paulina afectara las costas de Guerrero.

Aquella vez ella perdió todas sus pertenencias, por lo que asistió a una misa para los afectados del huracán Paulina. Fue en ese momento en el que vio por primera vez a Andrés.

Andrés García falleció en abril de este 2023 a los 81 años de edad. El actor estaba aquejado de cirrosis hepática y otros problemas, además sufrió varias caídas a lo largo de 2022, lo que lo mantuvo en cama.

Hasta este 30 de octubre a 48 subió la cifra de fallecidos, además de 36 desaparecidos, provocados por el devastador impacto del huracán Otis, que entró como huracán de categoría 5 el pasado miércoles al balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, informó este domingo el Gobierno de México.