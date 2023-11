El hermano de Julio Iglesias es condenado a 6 meses de prisión en España por fraude fiscal

Un tribunal condenó a Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante español Julio Iglesias, a seis meses de prisión y al pago de cerca de 30 millones de euros por defraudar a la Hacienda pública, según una sentencia conocida este martes.

La Audiencia Provincial de Madrid dictó esa condena a prisión y al pago de esa cantidad en concepto de multa e indemnización por un delito contra la Hacienda pública española.

La sentencia considera probado que como gerente de Rolimpa Trading Corporation no declaró la venta en 2001, por parte de esta sociedad, de tres solares en Madrid por 46,2 millones de euros, que previamente había adquirido en 1989 por algo más de 600,000 euros.

Carlos Luis Iglesias negó durante el juicio haber defraudado unos 19 millones de euros a la Hacienda española al no tributar esa venta, alegando que tenía la residencia fiscal en Panamá.

La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 98,2 millones de euros, mientras que la acusación ejercida por la Abogacía del Estado pedía diez años de prisión y una multa equivalente al monto defraudado, al considerar que también cometió un delito de blanqueo de capitales.

Finalmente, el juicio fue solo por la supuesta defraudación del impuesto de sociedades tras la venta de esos terrenos por parte de Rolimpa Trading Corporation, con sede en Panamá, a dos empresas españolas.

El Ministerio Fiscal consideró que Iglesias no declaró el impuesto de no residentes ni las ganancias obtenidas en esa operación y no vio acreditado que fuera residente fiscal en Panamá, sino en España. También defendió que Rolimpa Trading Corporation debería considerarse residente fiscal en España.