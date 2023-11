¡Anuel AA reaparece! Así celebró su cumpleaños número 31

Tras un mes y medio sin subir contenido a sus redes sociales, Anuel AA reapareció. Con motivo de su cumpleaños número 31, el cantante urbano regresó a Instagram para dejarle saber a sus fanáticos que se encuentra bien.

"FELIZ CUMPLEAÑOS EMMA. Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. LOS AMO CON MI VIDA", escribió el intérprete de "Más rica que ayer" acompañado de unas fotografías en un vehículo alta gama.

Rápidamente la publicación alcanzó millones de likes y miles de comentarios. "REEGRESOO EL DUEÑO DEL GÉNERO!!!", "Un flow nuevoo", "LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN", "Te extrañamos", son algunos de los mensajes dejados en la publicación del boricua.

— Anuel AA estuvo ayer celebrando su cumpleaños junto a su familia pic.twitter.com/EGUI3yxjVP — Anuel Data (@AnuelData) November 28, 2023

El trapero se muestra en buen estado físico y feliz. De hecho, en las redes sociales se han viralizado imágenes de la celebración de su cumpleaños el pasado domingo 26 de noviembre en las se le ve muy contento junto a su novia Laury Saavedra y su hijo Pablo Anuel.

Operación que casi le cobra la vida

Anuel se había alejado de las redes sociales luego de que a principios de octubre anunciara que se había sometido a una operación de vida o muerte. El cantante no ofreció más detalles, aunque medios aseguraron que la situación médica grave que habría atravesado se debía a una apendicitis.

"Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió el urbano en ese momento, acompañado de una fotografía en la que aparece acostado en una camilla.