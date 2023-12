Cardi B confirma su soltería tras separarse de Offset

Cardi B es una mujer soltera una vez más, terminando las cosas con Offset... la noticia llega días después de que ella dejó de seguirlo en las redes sociales y habló de perder "peso muerto".

Según el medio especializado TMZ, Cardi realizó un live de Instagram el domingo por la noche para aclarar las cosas, diciéndole a sus fans que ha estado soltera "desde hace un minuto" y admitiendo que no estaba segura de cómo compartir la noticia.

Cardi B continuó diciendo que ha estado queriendo acercarse a la gente durante algún tiempo, pero dice que quiere comenzar su nuevo año "fresco" y "abierto".

La noticia podría no ser una sorpresa para algunos, ya que Cardi y Offset dejaron de seguirse en Instagram la semana pasada, y ella publicó un mensaje acerca de superar las relaciones añadiendo: "I GOTTA PUT MYSELF FIRST!" (tengo que ponerme a mí en primer lugar).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/cardi-b-y-offset-se-sepraran.jpg Es la segunda vez que la pareja conformada con los raperosCardi B y Offset se sepran.

Ella también dijo a sus fans que quiere dejar caer todo el "peso muerto" en su vida en 2024, otro disparo hacia Offset.

Otra separación