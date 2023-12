Cardi B explota contra Offset durante un en vivo en Instagram

La rapera Cardi B confirmó recientemente que es una mujer soltera al separarse una vez más del rapero Offset.

La noticia llega días después de que ella dejó de seguirlo en las redes y habló de perder "peso muerto".

Este viernes la intérprete de "I like it" ha revolteado las redes sociales, pues se ha viralizado un corte de un en vivo donde explota y le dice de todo al padre de sus dos hijos Kulture, de cinco años, y Wave, de dos.

"Cuando estoy en mi momento más vulnerable, cuando no tengo confianza, a él le gusta jugar conmigo porque sabe que no soy una mujer fácil", dijo en tono alto Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista.

Dejó entrever que su pareja ha sido indiferente con ella a pesar de estar haciendo su mayor esfuerzo.

"Te has estado sintiendo increíblemente bien, debido a tu álbum y cosas, sin embargo, me has estado tratando mal después de tantos años... Cada vez que te digo algo no te lo tomas en serio y estoy muy cansada de esto", señaló muy airada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/twitter-mensaje-cardi-b.jpg Los mensajes publicados por Cardi B.

Mientras que hoy, en X (Twitter) publicó una serie de cortos mensajes entre los que se citan "Resiliente", "¡Lleva a tu hombre a un parque y déjame en paz!" y "Realmente tengo 100... hoy no es el día".

Ahora Cardi b explota de Offset en un live de IG. Que está pasando diciembre? pic.twitter.com/kU46R8rVvG — No Fue Torni ©? (@tornicleto2) December 15, 2023

Problemas entre la pareja

Según el medio especializado TMZ, Cardi realizó un primer live de Instagram el domingo por la noche diciéndole a sus fans que ha estado soltera "desde hace un minuto" y admitiendo que no estaba segura de cómo compartir la noticia.

Dijo que quiere comenzar su nuevo año "fresco" y "abierto".

Cardi y Offset dejaron de seguirse en Instagram la semana pasada, y ella publicó un mensaje acerca de superar las relaciones añadiendo: "I GOTTA PUT MYSELF FIRST!" (tengo que ponerme a mí en primer lugar).

Otra separación

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/cardi-b-y-offset-vmas.jpg Cardi B y Offset este año en los VMAs. (FUENTE EXTERNA)

Ambos se casaron en 2017, pero ella solicitó el divorcio en 2020, debido a acusaciones de infidelidad. Retiró la demanda de divorcio meses después.

En este 2023, Offset insinuó que Cardi podría haberlo engañado, lo que ella negó, pero eso provocó una batalla en línea con dimes y diretes hasta que finalmente se reconciliaron, nuevamente y ahora se separaron otra vez.

En este mes de diciembre, aparentemente, el año no terminará en unión entre los famosos artistas del rap.