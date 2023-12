Matthew Perry murió por los efectos de la droga ketamina, según la autopsia

El actor Matthew Perry, que fue hallado muerto el pasado 28 de octubre en su piscina en Los Ángeles (Estados Unidos), falleció "accidentalmente" tras consumir la droga ketamina, según reveló este viernes la autopsia.

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete, conocido por encarnar a Chandler en la mítica serie 'Friends'.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente", detalló.

Según portales médicos, la ketamina es una droga disociativa con potencial alucinógeno, derivada de la fenciclidina, utilizada original y actualmente en medicina por sus propiedades sedantes, analgésicas y, sobre todo, anestésica.

Funeral

El funeral se realizó en noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, cerca de los estudios Warner Bros".

La dirección del Forest Lawn Memorial Park, un cementerio muy popular entre las celebridades situado en Hollywood Hills, no respondió a la solicitud de confirmación de AFP.

Otros medios, entre ellos el sitio web TMZ, también informaron que el funeral de Perry fue "discreto", al que asistieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, sus compañeros de reparto de la famosa serie "Friends", emitida de 1994 a 2004.

La madre, el padre y el padrastro de Perry también estuvieron presentes, según los medios.

En los últimos años, el actor tuvo que lidiar con problemas de salud y de adicciones a las drogas. Un primer examen no fue concluyente y aún no se han hecho públicos los resultados de las pruebas toxicológicas.

Perry llevaba años luchando contra las adicciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/matthew-perry-jennifer-aniston-tout-103023-86a665da33564c01ad067b532bedf97e.jpg Jennifer Aniston y Matthew Perry protagonizaron Friends. (FUENTE EXTERNA)

El actor apareció en las películas The Whole Nine Yards, su secuela The Whole Ten Yards, y 17 Again. Además, fue nominado a un Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme The Ron Clark Story.