Los corazones que Cupido unió en este 2023 en el mundo de las celebridades

Para muchos el 2023 fue un año de desamor por la cantidad de celebridades que emprendieron caminos separados como Rosalía y Rauw Alejandro, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Sophie Turner y Joe Jonas o Ricky Martin y Jwan Yosef.

Sin embargo, en este año que casi termina cupido tocó los corazones de otras celebridades que, por lo visto, pasarán estas fiestas decembrinas juntos.

Aunque en menor cantidad que las rupturas, en Diario Libre hacemos un resumen de las parejas que dijeron "sí" al amor.

Taylor Swift y Travis Kelce

Los "T y T", Travis y Taylor, conforman el romance más destacado del 2023.

La cantante y el jugador de la NFL confirmaron su noviazgo en octubre, tras semanas de rumores, con una aparición de la mano por las calles de Nueva York.

Luego de esto, Taylor, de 33 años, ha estado en diversos partidos de fúltbol americano de su amor de 34 años, que juega con el Kansas City Chiefs.

Travis, por su parte, no se ha perdido importantes y multitudinarios conciertos de una de las artistas más taquilleras de todos los tiempos.

De hecho, estuvieron juntos en Argentina y los fans enloquecieron con un video de Taylor, al terminar una función, saliendo corriendo a abrazar y besar a Travis.

En efecto, la pareja se ve muy acaramelada en todas las apariciones públicas.

Selena Gómez y Benny Blanco

Lo más sorprendente o que los fanáticos ni por asomo se esperaban fue la unión que hizo Cupido de la cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco.

Fue al principio de este mes cuando la intérprete, que grabó con Blanco, Tainy y J Balvin el tema "I Can't Get Enough" en 2019, publicó ante sus más de 429 millones de seguidores en Instagram un romántico beso con su pareja, confirmando y gritando a los cuatro vientos que están juntos.

La imagen, contenida en una serie de fotografías en blanco y negro, disfrutando de estas fiestas decembrinas en compañía de familiares y amigos, ha logrado más de 10 millones de likes.

La cantante y actriz dijo recientemente que el productor de 35 años es "mi todo absoluto en mi corazón", en respuesta a un post de Instagram en el que se explicaba el inicio de la relación con Benjamin Joseph Levin, nombre real del músico.

"Mejor que cualquiera con quien haya estado", agregó la exestrella de Disney.

Gómez ha tenido que defender las críticas a Blanco, quien fue su amigo durante varios años e incluso de Justin Bieber, a quien le produjo canciones.

La razón es que hace unos años Benny llegó a cuestionar que Gómez fuera una artista musical y tuviera una marca de maquillaje al mismo tiempo, Rare Beauty.

Rosalía y Jeremy Allen White

La ruptura entre los cantantes y comprometidos en matrimonio Rauw Alejandro y Rosalía hizo correr ríos de tinta sobre las supuestas razones de la separación.

Los meses pasaron y la cantante Rosalía y el actor Jeremy Allen White comenzaron a ser vistos por los paparazzi en los últimos dos meses.

De acuerdo con las revistas de Hollywood como E! Entertainment y Us Weekly, citando a fuentes cercanas, Rosalía y Jeremy son pareja oficialmente y llevan poco más de un mes saliendo.

Si bien ninguno de los dos no ha confirmado ni desmentido la información, las constantes salidas de los famosos y el lenguaje corporal dan cuenta de que soy muy, muy, pero muy cercanos.

En varios momentos los paparazzi los captaron en lugares públicos. En una ocasión fueron vistos tomados de la mano y, en otra imagen, Rosalía y Jeremy fumaban cigarrillos frente a frente y con las piernas entrelazadas, en una conversación que parecía estar muy interesante.

Esta sería otra relación que sorprendió en 2023.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

En septiembre pasado, el intérprete de "Willy Wonka" y la multimillonaria empresaria Kylie Jenner se dejaron ver sin tapujos.

Primero fueron captados besándose durante el concierto de Beyoncé en Los Ángeles. Poco después derrocharon complicidad con miradas y besos durante la final del US Open de tenis.

Según publica la revista People, fuentes cercanas a la más pequeña del clan Kardashian aseguran que Jenner está "increíblemente feliz" con Chalamet e incluso ya se refiere a él como "su novio".

Ariana Grande y Ethan Slater

Luego de su divorcio con el agente de bienes raíces Dalton Gómez, semanas después se dio a conocer que el actor Ethan Slater estaba saliendo con la cantante Ariana Grande.

Se conocieron durante la producción del filme "Wicked", que coprotagoniza Slater y se estrena en 2024.

Emma Corrin y Rami Malek

En octubre de este año, la actriz Emma Corrin, que encarna a Diana de Gales en "The Crown", y el actor Rami Malek, destacado por la biopic de Freddie Mercury, fueron fotografiados tomados de la mano por las calles de París.

El tabloide británico Daily Mail filtró unas fotos poco después de ambos, dándose un beso, mientras paseaban a un perro en un parque de Londres.

Finalmente, en el París Fashion Week debutaron juntos como pareja.

Sophie Turner y Peregrine Pearson

Hace dos meses se hizo pública la separación de Sophie Turner, la actriz que encarna el papel de Sansa Stark en Juego de Tronos, con el vocalista de los Jonas Brothers, Joe Jonas, con quien tiene dos hijas en común.

Ahora, la prensa internacional se ha hecho eco de varias coincidencias, y ha sido el fin de una de las parejas más consolidadas de la aristocracia europea: la hija de los herederos de la corona griega, Olympia de Grecia, y el aristócrata británico, Peregrine Pearson.

Los rumores apuntan a que entonces Cupido unió a Sophie y Peregrine.

El pasado fin de semana Turner fue vista por las calles de París besándose con el magnate británico de 29 años, tal y como han podido captar los fotógrafos del rotativo The Sun.

El nombre completo de Pearson es Hon Peregrine John Dickinson Pearson (aunque se hace llamar Perry) y es el heredero de Cowdray Estate en West Sussex, Gran Bretaña.

Cuando Pearson herede la casa, se convertirá en el quinto vizconde de Cowdray, refiere la revista People.

Algunas confirmadas por los protagonistas y otras no, pero sí han dado de qué hablar estos famosos. ¿Se consolidarán estas relaciones en 2024?