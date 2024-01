Pese a los escándalos, Yailin califica el 2023 como el mejor año de su vida y esta es la razón

"Adiós 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida!", así calificó Yailin el año que recientemente terminó, pese a los interminables escándalos que protagonizó.

Añadió: "Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud positiva, vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque sé que Dios estará conmigo como siempre".

Ese texto fue compartido junto a una imagen con su hija en brazos, pese a los líos judiciales en los que se vio envuelta en los últimos días.

Incluso, algunos medios internacionales señalaban que no podía salir de Estados Unidos después de presentarse ante un juez y tener en agenda un segundo encuentro el próximo 16 de enero con la justicia estadounidense por los videos donde sale agrediendo a su pareja Tekashi 69.

Tekashi 6ix9ine y Yailin

Hace apenas unas semanas, Yailin La Más Viral fue arrestada por las autoridades tras las supuestas agresiones a Tekashi 6ix9ine, de las que él mismo la acusó ante la policía.

La Más Viral fue arrestada por las autoridades tras las supuestas agresiones a 6ix9ine, de las que él mismo la acusó ante la policía. Según People en español, su más reciente aparición este 29 de diciembre en el club nocturno de Miami , Vendome, demuestra que están más felices y unidos que nunca.

, Vendome, demuestra que están más felices y que nunca. Los cantantes se dejaron ver riendo, bailando y cantando sus éxitos, tal y como se puede apreciar en las historias de Instagram publicadas por Byby, fundador y propietario del local.

Además, se ha filtrado un video en redes sociales de esa misma noche, donde los tortolitos están en el interior de un vehículo y Tekashi le declara su amor a la intérprete. "Te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa", dijo el rapero.

"No importa qué ella diga, pero yo la amo con toda mi vida, es la más hermosa que yo he visto en mi vida. Te lo juro por mi madre", prosiguió mientras Yailin le miraba sonriendo.