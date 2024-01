Rauw Alejandro se confiesa sobre su ruptura con Rosalía

El cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro y la española Rosalía protagonizaron uno de los romances sonados del entretenimiento internacional.

El pasado 25 de julio la ahora expareja anunció formalmente la ruptura y de inmediato salieron todo tipo de especulaciones, mayormente de infidelidad luego de casi tres años juntos y comprometidos en matrimonio.

Ahora, en una entrevista para el podcast de Chente Ydrach, Rauw confesó que le afectaron mucho los titulares amarillistas. Reiteró que no hubo terceras personas y que nunca tuvieron problemas hasta ese momento.

"Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real, no es un personaje, pero la gente se le hace difícil separar lo que es Rauw Alejandro de Raul", dijo.

"La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo, y que se dirija hacia a otro lado, pues no".

Lamento que "los hombres ya tienen el estigma de los "hombres cabrones", y no lo culpo, tenemos mala fama".

"Han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella (Rosalía), a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", publicó en un comunicado el intérprete de "Todo de ti" en julio pasado en sus redes sociales.

Recoge la revista Quién que tras hacerse pública la ruptura, el programa español Socialité presentó las declaraciones que un supuesto amigo de Rauw Alejandro sobre la verdadera razón de su ruptura con Rosalía.

La fuente, que de acuerdo con la emisión pidió mantener el anonimato, afirmó que presuntamente el círculo social de la cantante fue el responsable de su separación.

"El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ´bajando de nivel´, que no estaba a su altura", aseveró. "Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa", declaró.

A finales de 2023, Rosalía comenzó a ser vinculada sentimentalmente con el actor Jeremy Allen White.

Medios estadounidenses como E! Entertainment y Us Weekly certifican que son pareja.

En varios momentos los paparazzi los han captados en lugares públicos y en diciembre fueron vistos tomados de la mano.

En otra imagen, Rosalía y Jeremy fumaban cigarrillos frente a frente y con las piernas entrelazadas, en una conversación que parecía muy interesante.

Hasta el momento al reguetonero de 30 años no se le ha conocido pareja.