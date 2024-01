El beso de Rosalía y Jeremy Allen White con el que presumen romance

La cantante Rosalía y el actor Jeremy Allen White se dieron un beso apasionado con el que presumen su romance.

Aunque ninguno de los dos ha hecho una publicación juntos ni ha debutado en una alfombra, los fotorreporteros no le pierden pie ni pisada a los tórtolos y los han captado en actitud cariñosa en Los Ángeles.

Con esta imagen tomada por paparazzis apoyados en un auto, la pareja confirma lo que era un hecho para los principales medios internacionales.

En diciembre pasado, revistas de Hollywood como E! Entertainment y Us Weekly revelaron en exclusiva que una nueva pareja se ha formado y que para ese momento Jeremy y Rosalía llevaban un mes saliendo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/rosalia-y-jeremy-beso-2_2.jpg

Anteriormente los paparazzis los fotografiaron tomados de la mano y, en otra imagen, Rosalía y Jeremy fumaban cigarrillos frente a frente y con las piernas entrelazadas, en una conversación que parecía estar muy interesante.

Los famosos también han sido vistos saliendo de restaurantes y comprando flores en un mercado.

"Empezaron siendo solo amigos, pero las cosas se han vuelto románticas recientemente", ha contado una fuente cercana a la pareja.

En julio, Rosalía y el reguetonero boricua Rauw Alejandro terminaron su compromiso luego de años juntos, y el pasado mes de mayo, Allen White y Addison Timlin firmaron el divorcio tras 10 años y dos hijos.

Campaña para Calvin Klein

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/jeremy-allen-white-calvin-klein-modelo_1.jpg El actor protagoniza campaña de Calvin Klein. (INSTAGRAM)

La cantante española está consciente del impacto que han tenido las fotografías del actor Jeremy Allen White para la campaña con Calvin Klein.

Aunque ha guardado silencio, a la artista se le han escapado varios 'likes' (intencional o no) a las fotografías de White.

La más reciente fue a la publicación en Instagram del look sobrio y elegante de negro de Jeremy para la entrega de los Globos de Oro 2024, celebrados el pasado domingo, donde el intérprete de "The Bear" se llevó el premio por su papel en la serie. La producción también ganó el Globo de Oro.

Previamente, en un post de la cuenta de Instagram de Calvin Klein con las imágenes que han puesto a muchos seguidores a suspirar y que superó los dos millones de likes, entre esos estaba el de Rosalía.

En efecto, esta nueva parejita seguirá dando de qué hablar en este 2024.

Jeremy Allen White and Rosalia in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/BHDWwKQSgl — 21 (@21metgala) January 12, 2024

Rauw Alejandro

Por el momento, a Rauw Alejandro no se le conoce otra pareja, pero esta ruptura con la cantante de "Con altura", en especial por los comentarios malsanos que salieron a relucir.

Así lo reveló en una entrevista. "Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real, no es un personaje, pero la gente se le hace difícil separar lo que es Rauw Alejandro de Raúl", dijo para el podcast de Chente Ydrach.

"La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo, y que se dirija hacia a otro lado, pues no", se quejó el boricua.

Lamentó que "los hombres ya tienen el estigma de los 'hombres cabrones', y no los culpo, tenemos mala fama".

Rauw y Rosalía coincidieron en la celebración de los Latin Grammy en noviembre de 2023 en Sevilla, España, como parte de sus nominaciones y de las presentaciones musicales.

Ya sea coincidencia o marketing, ambos cantaron temas de desamor, siendo Rauw el que visiblemente lució más afectado y a quien todavía no le vinculan nueva pareja.