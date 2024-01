Bad Bunny y Kendall Jenner, ¿juntos de nuevo?

A mediados de diciembre del año pasado, los medios internacionales informaban que Kendall Jenner y Bad Bunny habían puesto fin a su relación amorosa. Pero ahora todo parece indicar que no fue definitivo y que podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor.

Recientemente el portal The US Sun dio a conocer que fuentes cercanas a la pareja comentaron que ellos estaban "reconectando" y que, pese a ser personas muy diferentes, se divierten al estar juntos y parecen estar extrañándose.

El medio asegura que el cantante, de 29 años, y la modelo, de 28, han estado saliendo de nuevo, luego de recibir juntos el 2024 en compañía de amigos en un destino del Caribe, cerca de Barbados.

"Aunque no han sido fotografiados, se han colado en eventos juntos, han ido a cenar en Brentwood y han estado en privado ahora que están de regreso en Los Ángeles", dijo una fuente al citado portal.

"Lo han mantenido en secreto, pero él incluso estuvo en su casa en Beverly Glenn Estates y condujo su auto", agregó. "Está ansioso por recuperarla y, aunque se lo están tomando con calma en este momento, a nadie le sorprendería que lo hicieran oficial nuevamente".

Pasaron fin de año juntos

Bad Bunny y Kendall Jenner despidieron el 2023 junto a los esposos Justin y Hailey Bieber y otros amigos en común, según reportó TMZ.

En un clip de fuegos artificiales de Año Nuevo publicado por uno de los amigos de Kendall, se escucha al Conejo Malo de fondo desearles a todos: "¡Feliz Año Nuevo!".

"Si bien la reciente reunión puede sorprender a algunos, nos dicen que los dos no han vuelto a estar juntos oficialmente, al menos no todavía, nos dicen que el viaje ocurrió debido a amigos en común... no hay nada romántico", reseñaba TMZ a principios de este año.